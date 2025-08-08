Την πρώτη του συνέντευξη ως παίκτης του Πανιωνίου παραχώρησε ο Ανδρέας Πατρίκης, δηλώνοντας ενθουσιασμένος για τη νέα σελίδα στην καριέρα του.

Στον Πανιώνιο θα συνεχίσει την καριέρα του την ερχόμενη σεζόν ο Ανδρέας Πατρίκης και δεν έκρυψε τη χαρά και την ανυπομονησία του στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της ομάδας. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης, μετά από πολλά χρόνια, θα συμμετάσχει ξανά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και συγκεκριμένα στο EuroCup, και ο νεαρός σέντερ μίλησε για την προσμονή του να βοηθήσει την ομάδα τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στην Ευρώπη.

Ο ίδιος αγωνίστηκε και στο φετινό EuroBasket U20, όπου είχε κατά μέσο όρο 7 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ. Ο 19χρονος, με ύψος 2,01 μ., θα αποτελέσει έναν από τους Έλληνες του ρόστερ του «ιστορικού» για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Τη χρονιά που ολοκληρώθηκε αγωνιζόταν στο Λαύριο, έχοντας μέσο όρο 1,1 πόντο και 1 ριμπάουντ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ανδρέα Πατρίκη:

«Είμαι πολύ χαρούμενος και είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να φορέσω τη φανέλα του Πανιωνίου. Από μικρός είχα στόχο να αγωνιστώ στην Greek Basketball League, και είναι ξεχωριστό το γεγονός ότι βρίσκομαι σε έναν Iστορικό Σύλλογο όπως είναι ο Πανιώνιος. Ο Πανιώνιος έχει μακρά και αξιόλογη πορεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Γνωρίζω ότι στην ομάδα υπάρχει ένα εξαιρετικό προπονητικό και υποστηρικτικό σταφ, που θα με βοηθήσει να εξελιχθώ ακόμη περισσότερο. Στόχος μου είναι καθημερινά να δουλεύω σκληρά, να βελτιώνομαι και να είμαι αποτελεσματικός».

Καταλήγοντας ο 19χρονος παίκτης του Πανιωνίου, ανέφερε τα εξής:

«Η συμμετοχή μου στην GBL και στο Eurocup με τον Πανιώνιο είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να αποκτήσω πολύτιμες εμπειρίες και να συμβάλω στις επιτυχίες της ομάδας. Θα ήθελα να ευχηθώ μια σεζόν γεμάτη επιτυχίες και χαρές όπου με τη βοήθεια του κόσμου και τη σκληρή δουλειά θα πετύχουμε τους στόχους μας».