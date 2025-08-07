Ο Άρης οδεύει προς ρεκόρ διάθεσης αριθμού εισιτηρίων διαρκείας στο μπάσκετ και μάλιστα ο SUPER 3 ανακοίνωσε σήμερα (7/8) ό,τι διέθεσε το σύνολο των εισιτηρίων διαρκείας που είχε στη διάθεσή του και αφορούσαν αποκλειστικά τα μέλη του.

Μόλις στις αρχές αυτής της εβδομάδας άρχισε η διαδικασία ελεύθερης διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας στην ΚΑΕ Άρης και σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta ήδη έχει ξεπεραστεί ένας αριθμός 2.000 καρτών. Όπως είχε ενημερώσει η διοίκηση της ΚΑΕ, σε πρώτη φάση να έμπαινε προς διάθεση ένας αριθμός 3.000 καρτών με την προοπτική επιπλέον 500 και όλα δείχνουν ότι σύντομα θα χρειαστεί η αύξηση των διαθέσιμων εισιτηρίων διαρκείας.

Ο SUPER 3 ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ότι… «τα διαρκείας για το πέταλο του Παλέ εξαντλήθηκαν μέσα σε μόλις 2-3 ημέρες. Τα «μαγικά χαρτάκια» έγιναν ανάρπαστα, με τις αιτήσεις να ξεπερνούν κατά πολύ τη διαθεσιμότητα, αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά πως ο λαός του ΑΡΗ είναι εδώ ενωμένος, παρών και αποφασισμένος να στηρίξει αυτή τη νέα προσπάθεια που γεννά ξανά ελπίδα και προοπτική.

Γνωρίζαμε εξαρχής και είχαμε ενημερώσει ότι ο αριθμός των διαρκείας ήταν μικρός σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες του κόσμου και των μελών του Συνδέσμου. Η τεράστια ζήτηση και η άμεση εξάντλησή τους στέλνουν ένα μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση: το γήπεδο είναι μικρό για το μέγεθος, τη δυναμική και τους στόχους του ΑΡΗ. Πρέπει επιτέλους να ανοίξει σοβαρά η συζήτηση για την επέκταση του Παλέ, ακόμα και για τη δημιουργία νέας έδρας, εντός της έκθεσης. Ο ΑΡΗΣ μεγαλώνει. Και μαζί του πρέπει να μεγαλώσουν και οι υποδομές του».