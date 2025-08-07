Ο ΠΑΟΚ γνωστοποίησε το πρόγραμμα προετοιμασίας του και τα φιλικά που θα δώσει ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν σε Stoiximan Basket League και Basketball Champions League.

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της προετοιμασίας και τα φιλικά παιχνίδια μέσα στα οποία ξεχωρίζουν εκείνα με τη Βιλερμπάν στις 30 Αυγούστου και με την Παρτίζαν το διάστημα 11-12 Σεπτεμβρίου όταν και θα συμμετάσχει στο τουρνουά των Σέρβων.

Αναλυτικά η ενημέρωση

«Η νέα σεζόν είναι προ των πυλών και σε καθαρά αγωνιστικό επίπεδο, η έναρξη της προετοιμασίας της ομάδας μας θα σηματοδοτήσει το ξεκίνημα μίας νέας μεγάλης προσπάθειας. Με σκληρή δουλειά, με ατελείωτες ώρες στο γήπεδο και με βασικό στόχο τη δημιουργία μίας ομάδας που θα ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε όλες τις προκλήσεις που έρχονται τη σεζόν 2025-26.

Η εβδομάδα που διανύουμε είναι ουσιαστικά το τελευταίο διάστημα ξεκούρασης για τους παίκτες της ομάδας και το επιτελείο του ΠΑΟΚ mateco, αν και όλοι έχουν ήδη ξεκινήσει τη δουλειά, είτε στο PAOK Sports Arena, είτε από απόσταση, ακολουθώντας τις οδηγίες που έχουν λάβει από τον Coach Jure Zdovc και τους συνεργάτες του.

Το πρόγραμμα της ομάδας θα ξεκινήσει το διήμερο 11-12 Αυγούστου, με τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθούν όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ mateco.

Η πρώτη προπόνηση της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Τρίτης 12 Αυγούστου στο PAOK Sports Arena.

Για τις 27 Αυγούστου προγραμματίζεται στο PAOK Sports Arena φιλικό παιχνίδι (με τον Α.Ο. Αρετσούς Καλαμαριάς) για την αποφόρτιση της ομάδας από τις δύο πρώτες εβδομάδες προπονήσεων και δύο ημέρες αργότερα (29/8), η αποστολή της ομάδας μας θα αναχωρήσει για τη Γαλλία, καθώς το Σάββατο 30 Αυγούστου θα αντιμετωπίσει σε ένα σπουδαίο φιλικό παιχνίδι την LDLC Asvel.

Ο αγώνας απέναντι σε μία ομάδα Ευρωλίγκα, με την οποία μάλιστα υπάρχουν πολύ έντονες αναμνήσεις από αναμετρήσεις του παρελθόντος, θα πραγματοποιηθεί στο νεότευκτο Les Sables D’Olonne Arena. Θα είναι ουσιαστικά ο πρώτος διεθνής αγώνας μπάσκετ που θα διεξαχθεί στο υπερσύγχρονο γήπεδο χωρητικότητας 3.500 θεατών, με το οποίο θα γίνουν τα εγκαίνια του συγκεκριμένου γηπέδου, που βρίσκεται σε ένα εντυπωσιακό Sport Complex, στο τουριστικό θέρετρο Les Sables D’ Olonne στη Δυτική Γαλλία.

Στις 5 Σεπτεμβρίου ο ΠΑΟΚ mateco θα αντιμετωπίσει στο PAOK Sports Arena την TFT Skopje, ενώ ακολουθεί το διεθνές τουρνουά που διοργανώνει η Παρτιζάν.

Στo OPEN AIR TOURNAMENT του Βελιγραδίου, ο ΠΑΟΚ mateco θα πραγματοποιήσει δύο φιλικά παιχνίδια (11 και 12 Σεπτεμβρίου), ωστόσο αναμένονται οι επίσημες λεπτομέρειες και το αναλυτικό πρόγραμμα από τους διοργανωτές.

Αυτά τα δύο φιλικά παιχνίδια στο Βελιγράδι (απέναντι στην Παρτιζάν και μία ακόμη ομάδα) θα είναι τα τελευταία για την ομάδα μας, πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών της υποχρεώσεων.

Ο πρώτος επίσημος αγώνας της νέας σεζόν θα πραγματοποιηθεί στις 19 Σεπτεμβρίου στη SamElyon Arena, στο Samokov της Βουλγαρίας και απέναντι στην SC Derby από το Μαυροβούνιο θα ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ mateco την προσπάθεια πρόκρισης στους ομίλους του Basketball Champions League».