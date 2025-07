Ο Γιούρι Ζντοβτς έφτασε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τρίτης 1/7 για λογαριασμό του ΠΑΟΚ και τον υποδέχθηκε ο Θανάσης Χατζόπουλος.

Ο Γιούρι Ζντοβτς αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ και έφτασε το βράδυ της Τρίτης (1/7) στη Θεσσαλονίκη, όπου τον υποδέχθηκε ο διοικητικός ηγέτης των «ασπρόμαυρων», Θανάσης Χατζόπουλος.

Η επίσημη παρουσίαση του Ζντοβτς θα γίνει το μεσημέρι της Τετάρτης (3/7, 15:00) στην αίθουσα Τύπου της PAOK Sports Arena.

