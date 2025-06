Φουρνιέ: «Το "Κέα" θυμίζει ΑΕΚ; Τότε είμαι στην Τζια»! 

Ο Εβάν Φουρνιέ συνεχίζει τις καλοκαιρινές διακοπές του στα ελληνικά νησιά, αλλά και τα... χτυπήματα μέσω «X».

Ο Εβάν Φουρνιέ, αφού έδωσε μεγάλη συνέντευξη στο Gazzetta, στη συνέχεια ξεκίνησε τις καλοκαιρινές του διακοπές, με τα social media να παραμένουν η συντροφιά του, αλλά και έναν τρόπο για να δείχνει το πόσο ενθουσιασμένος είναι με την Ελλάδα.

Αφού πρώτα είχε ζητήσει τα καλύτερα σημεία της Ζακύνθου, επέστρεψε, ζητώντας συμβουλές για την Κέα, μέχρι που ένας φίλος του Ολυμπιακού του απάντησε με έναν χιουμοριστικό τρόπο.

«Αν αντιστρέψεις το Κέα, είναι ΑΕΚ φίλε. Μην πας εκεί», του έγραψε ένας χρήστης του «X», με τον Φουρνιέ όμως να δείχνει πως έχει έρθει... διαβασμένος!

«Ας πούμε πως είμαι στην Τζια τότε», είπε ο Φουρνιέ, δείχνοντας πως ξέρει και το δύτερο όνομα του νησιού.

Η σχετική στιχομυθία του Φουρνιέ με τον φίλαθλο:

Lets say Im in Tzia then