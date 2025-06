Ο Εβάν Φουρνιέ, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό, «χτύπησε» διαδικτυακά και ανέβασε... σιροπιαστά!

Ο Εβάν Φουρνιέ φαίνεται άφησε τα σουβλάκια και το έριξε στα γλυκά!

Λίγο μετά την κατάκτηση της Stoiximan GBL με τον Ολυμπιακό, ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος είναι γνωστός λάτρης του καλού φαγητού, ανέβασε μια φωτογραφία με ένα κουτί γεμάτο σιροπιαστά γλυκά και έγραψε: «Ετοιμάσου για ένα γαστρονομικό καλοκαίρι φίλε μου».

Η εν λόγω ανάρτηση δείχνει και το πόσο πιο χαλαρός είναι πλέον ο Εβάν Φουρνιέ, καθώς πρόκειται για το πρώτο του «τιτίβισμα» μετά τις 29 Μαΐου, δηλαδή λίγο πριν την έναρξη των τελικών.

Get ready for a culinary summer my friend pic.twitter.com/o6d4VAtBAn