Μπαρτζώκας στα αποδυτήρια: «Δύσκολο να κερδίσουμε κάτω από αυτές τις συνθήκες» (vid)

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μιλώντας στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά το τέλος θέλησε να κρατήσει «προσγειωμένη» την ομάδα του ενόψει του Game 4 της σειράς στο ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός έκανε το μεγάλο βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, καθώς στον 3ο τελικό της σειράς επικράτησε του Παναθηναϊκού AKTOR με 99-88 και προηγήθηκε με 2-1 στη σειρά. Όπως και σημαίνει ότι χρειάζεται άλλη μια νίκη προκειμένου να στεφθεί πρωταθλητής Ελλάδας.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο τεχνικός των «ερυθρολεύκων» μίλησε στα αποδυτήρια και θέλησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους ενόψει κα του αγώνα που ακολουθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

«Πρώτα, σας βγάζω το καπέλο για τον χαρακτήρα, για την προσωπικότητα και τα κότσια που δείξατε. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Δείξαμε τόσες φορές πως έχουμε... κότσια, χαρακτήρα, πως είμαστε ομάδα. Ήταν δύσκολο να κερδίσουμε αυτό το ματς με αυτές τις συνθήκες. Ήρθαμε εδώ και τους νικήσαμε. Τώρα, σε κάθε δήλωση που κάνετε και ό,τι σκέφτεστε... Έχω βρεθεί πολλές φορές σε αυτή τη θέση. Κανένας πανηγυρισμός. Κανένας ενθουσιασμός, τίποτα. Έχουμε άλλο ένα ματς την Κυριακή» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

🗣️🎩✊🏽 Straight from the heart – the coach spoke.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/tJF6wSLOWw