Λεσόρ: «Τώρα πρέπει να πάω να δω δικαστή, τι στο καλό;»

Αυτή είναι η πρώτη αντίδραση του Ματίας Λεσόρ μετά την κλήση του σε απολογία από τον Αθλητικό Δικαστή μαζί με τους Εργκίν Αταμάν, Χρήστο Σερέλη, Δημήτρη Κοντό, Κώστα Σλούκα, Ιωάννη Παπαπέτρου και Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

O Αθλητικός Δικαστής έχει καλέσει αύριο (5/6) σε απολογία τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο μαζί με τους Εργκίν Αταμάν, Χρήστο Σερέλη, Δημήτρη Κοντό, Κώστα Σλούκα, Ιωάννη Παπαπέτρου και Ματίας Λεσόρ μετά από τέσσερις καταγγελίες του Ολυμπιακού και όσα αναφέρει το Φύλλο Αγώνα του επεισοδιακού δεύτερου τελικού στο ΣΕΦ!

Ο Ματίας Λεσόρ δημοσίευσε την πρώτη του αντίδραση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter για όλη αυτή την κατάσταση γράφοντας: «Τώρα πρέπει να πάω να δω δικαστή, τι στο καλό;».

Now I have to go see a judge wtf