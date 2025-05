Αταμάν στα αποδυτήρια: «Είναι μόνο μία νίκη, χρειαζόμαστε ακόμα δύο»

Ο Εργκίν Αταμάν ζήτησε από τους παίκτες του τις δύο νίκες που χρειάζεται ακόμα ο Παναθηναϊκός για να κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας, μετά το 1-0 επί του Ολυμπιακού στη σειρά των τελικών.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών, με τον Εργκίν Αταμάν ωστόσο να μη μένει ιδιαιτέρως ευχαριστημένος από την ομάδα του στο επιθετικό κομμάτι.

Ο Τούρκος κόουτς των «πρασίνων» όμως έστειλε το μήνυμα ενόψει της συνέχειας, τονίζοντας στους παίκτες του πως έχει την ελπίδα ότι θα είναι καλύτεροι την Κυριακή (1/6 - 21:00, Live στο Gazzetta), στον δεύτερο τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

«Καλή δουλειά! Παίξαμε καλά εντός έδρας. Δεν παίξαμε τόσο καλά στην επίθεση, χάσαμε πολλά σουτ. Είχαμε χαμηλά ποσοστά στα σουτ, αλλά κάναμε ένα πραγματικό εντός έδρας παιχνίδι με επιθετική άμυνα. Δεν τους επιτρέψαμε να σκοράρουν. Είναι μόνο μία νίκη. Χρειαζόμαστε ακόμα δύο. Στο δικό τους γήπεδο πρέπει να παίξουμε πολύ καλύτερα στην επίθεση.

Εντάξει, η αποψινή βραδιά δεν ήταν πολύ καλή για την επίθεση, αλλά ήταν καλή για την άμυνα. Πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο στην άμυνα. Επιθετικά ελπίζω ότι θα παίξετε καλύτερα την Κυριακή. Πάμε!».

