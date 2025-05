Ο Μασίμο Καντσελιέρι αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον ΠΑΟΚ. Ιταλικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για συμφωνία με την Τρέντο.

Ο Μάσιμο Καντσελιέρι ανέλαβε τον ΠΑΟΚ το περασμένο καλοκαίρι και κατάφερε να τον οδηγήσει σε μία από τις καλύτερες σεζόν του των τελευταίων ετών, με τον ίδιο να έχει γίνει σύνθημα από τους φιλάθλους του «δικεφάλου», φτάνοντάς τον μέχρι τον τελικό του FIBA Europe Cup όπου έχασε τον τίτλο από τη Μπιλμπάο.

Όπως έκανε γνωστό με επίσημη ανακοίνωσή του ο ΠΑΟΚ, Ιταλός τεχνικός αποτελεί πλέον και επίσημα παρελθόν από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, ενώ σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν ιταλικά δημοσιεύματα, βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Τρέντο.

Η ιταλική ομάδα βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή καθώς ο Πάουλο Γκαλμπιάτι έχει ήδη ανακοινώσει την αποχώρησή του, με τον Αντρέα Καλτσόνι να αναφέρει μάλιστα πως το μόνο που απομένει πλέον για την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τον Καντσελιέρι είναι οι τελευταίες λεπτομέρειες.

Στην επίσημη ενημέρωση του «δικεφάλου», υπογραμμίζεται πως ο ίδιος ζήτησε πως θέλει να ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο στην καριέρα του, παρά τις προσπάθειες που έγιναν για ανανέωση.

⏳🇮🇹Massimo Cancellieri is close to a deal with Aquila Basket Trento. Only the final details are missing.



Cancellieri should take Galbiati's place, who has already announced his departure from Trento at the end of the season.#LBA #SerieA #EuroCup #Trento #PAOK pic.twitter.com/Y6y2NWAbYP