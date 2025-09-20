Μουρ: «Ξεκινήσαμε δυνατά, οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ ήταν απίστευτοι»

Ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τη Ντέρμπι, Μπεν Μουρ, σε δηλώσεις του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στους φιλάθλους του «δικεφάλου».

Ο ΠΑΟΚ το βράδυ της Παρασκευής (19/9) έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους ομίλους του BCL, έχοντας επικρατήσει της Ντέρμπι με 79-67 και πλέον ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Μπούρσασπορ.

Ο Μπεν Μουρ ήταν από τους καλύτερους παίκτες του «δικεφάλου», έχοντας σημειώσει 17 πόντους. Ο ίδιος, στις δηλώσεις του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο επόμενο παιχνίδι ενώ μίλησε και για τον κόσμο της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη.

«Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Η νίκη είναι πάντα νίκη. Ξεκινήσαμε δυνατά, παίξαμε εξαιρετική άμυνα και αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Ήταν υπέροχο το συναίσθημα να ξεκινάς με νίκη τη σεζόν. Είχαμε καιρό να παίξουμε σε επίσημο αγώνα. Νομίζω ότι όλοι ήταν ανυπόμονοι να παίξουν σε ένα κανονικό παιχνίδι, οπότε ήταν καλό που εξελίχθηκε έτσι».

Για το παιχνίδι με τη Μπούρσασπορ: «Είναι καλή ομάδα. Έχουν βάθος στο ρόστερ τους, καλούς παίκτες και σπουδαίους σκόρερ. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην άμυνα, να ακολουθήσουμε το πλάνο μας και να διατηρήσουμε την πίεση ψηλά».

Για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ: «Οι φίλαθλοί μας ήταν απίστευτοι. Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Το γήπεδο ήταν ουσιαστικά άδειο στο υπόλοιπο κομμάτι, αλλά στη δική μας πλευρά ήταν οι φίλαθλοί μας. Ήταν φανταστικό, ήταν τέλειο και ένα πολύ όμορφο θέαμα. Μου το έχουν πει, αλλά θέλω να δω με τα μάτια μου πως θα είναι αυτή η ατμόσφαιρά μας στο γεμάτο γήπεδό μας».