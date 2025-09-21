Ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Μπούρσασπορ στη μάχη για την πρόκριση στους ομίλους του BCL

ΠΑΟΚ: Κόντρα στην Μπούρσασπορ στη μάχη για την πρόκριση στους ομίλους του BCL
Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στα ημιτελικά των προκριματικών του Basketball Champions League μετά τη νίκη του επί της Ντέρμπι Στουντέντσκι και πλέον αντιμετωπίζει την Μπούρσασπορ στη SamElyon Arena (21/9, 16:30, COSMOTE SPORT 5 και LIVE στο Gazzetta), με στόχο να κάνει ένα ακόμη βήμα προς την παρουσία του στους ομίλους της διοργάνωσης.
Αν η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς καταφέρει να πάρει το θετικό αποτέλεσμα, τότε θα διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό της προκριματικής φάσης, που διεξάγεται στο Σαμόκοβ της Βουλγαρίας, απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Ρέτζιο Εμίλια – Αντβέρπ.
Ο νικητής του τουρνουά θα πάρει το εισιτήριο για τον Γ’ Όμιλο του Basketball Champions League, όπου βρίσκονται οι Μπανταλόνα, Χάποελ Χολόν και Σολέ.
Το πανόραμα του δεύτερου προκριματικού τουρνουά του BCL
Προημιτελικοί (19/9)
- Οραντέα-Αντβέρπ Τζάιαντς 71-79
- Ρέτζιο Εμίλια-Πέλιστερ 99-87
- Μπούρσασπορ-Μπράουνσβαϊγκ 81-74
- ΠΑΟΚ-Ντέρμπι Στουντέντσκι 79-67
Ημιτελικοί (21/9)
- Ρέτζιο Εμίλια-Αντβέρπ Τζάιαντς 14:15
- ΠΑΟΚ-Μπούρσασπορ 16:30
Τελικός (23/9)
- Νικητής 1ου ημιτελικού-Νικητής 2ου ημιτελικού 16:30
