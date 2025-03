Δείτε τα αποτελέσματα από τα ματς του Σαββάτου στο play in της Stoiximan GBL, αλλά και τα ζευγάρια των play off.

Ο Πανιώνιος κατάφερε να επικρατήσει εύκολα του Άρη στο ματς που άνοιξε την αυλαία των play in και έτσι θα κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό στα play off. Το Περιστέρι ήταν η ομάδα που κατάφερε να επικρατήσει του Λαυρίου σχετικά άνετα και έτσι θα έχει την ευκαιρία του για τα play off.

Η ομάδα του Λιμνιάτη θα παίξει με τον Άρη σε ματς play in και ο νικητής θα βρεθεί στον δρόμο του Παναθηναϊκού στα προημιτελικά της Stoiximan GBL.

Η μάχη για το τελευταίο εισιτήριο των play off θα δοθεί στο Νick Galis Hall την Τρίτη 1 Απρίλη, με τον Άρη να υποδέχεται το Περιστέρι. Ο νικητής θα βγει 8ος και θα παίξει με το σύνολο του Αταμάν.

Tα αποτελέσματα

Πανιώνιος - Άρης 92-78

Περιστέρι - Λαύριο 90-77

Το πρόγραμμα των προημιτελικών

Game 1(5-6-7 Απριλίου)

Game 2 (12-13-14 Απριλίου)

Game 3 (16-17 Απριλίου) - αν χρειαστεί

Τα ζευγάρια των play off (η πρόκριση κρίνεται στις 2 νίκες)