Ο Όλιβερ Μίλερ ο οποίος πέρασε για ένα μικρό χρονικό διάστημα από το Ηράκλειο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 55 ετών.

Ο Όλιβερ Μίλερ αγωνίστηκε εννέα χρόνια στο NBA έχοντας επιλεγεί στο νούμερο «22» του draft το 1992.

Ήταν μέλος της μεγάλης ομάδας των Φοίνιξ Σανς του «prime» Τσαρλς Μπάρκλεϊ, με τους οποίους έφτασε έως και τους τελικούς του 1993 κόντρα στους Σικάγο Μπουλς. Επίσης φόρεσε στο NBA τις φανέλες των Πίστονς, Ράπτορς, Μάβερικς, Κινγκς και Τίμπεργουλβς έχοντας στο σύνολο 493 ματς με 7.4 πόντους, 5.9 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ.

Κατά τη διάρκεια της σεζόν 1998-99 ο Όλιβερ Μίλερ είχε περάσει τον Ατλαντικό προκειμένου να αγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα τη φανέλα του Ηράκλειου. Βέβαια δεν έμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Κρήτη καθώς πρόλαβε να αγωνιστεί σε όλα και όλα πέντε ματς στην Α1 με 10.2 πόντους, 7.0 ριμπάουντ και 3.0 τάπες κατά μέσο όρο, καθώς ο αστικός μύθος τον ήθελε να αποχωρεί για τον πιο... τρελό λόγο.

Συγκεκριμένα ένα βράδυ είχε πάει να παρακολουθήσει τους αναστενάρηδες ωστόσο δεν έμεινε μόνο στο να τους βλέπει, αλλά ήθελε και να δοκιμάσει να τους μιμηθεί! Αποτέλεσμα; Να πάθει σοβαρά εγκαύματα έως το γόνατο και να μην μπορεί να προπονηθεί καθώς είχε κρύψει τα όσα ειχε πάθει! Δεν πήγε ποτέ στο νοσοκομείο και αποχώρησε άδοξα από το Ηράκλειο. Στη συνέχεια έγινε γυρολόγος καθώς βρέθηκε να αγωνίζεται σε Πουέρτο Ρίκο, Κίνα και σε μικρότερες λίγκες των ΗΠΑ.

Την είδηση για τον θάνατό του αποκάλυψε ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας (και) του Ολυμπιακού, Έντι Τζόνσον ο οποίος είναι αναλυτής στα παιχνίδια των Φοίνιξ Σανς, την πρώτη ομάδα του αείμνηστου «Big O» στο NBA μετά το κολέγιο του Αρκάνσας.

I am so sad to report we have lost another @NBA Fraternity member! Nine year veteran Oliver Miller has passed away at age 54! Going to miss you Big O. 🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿. RIP