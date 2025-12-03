Με Κότσαρη, Φικάι και Μπρέγκου κόντρα στην Κηφισιά

Παναθηναϊκός-Κηφισιά: Με Κότσαρη, Φικάι και Μπρέγκου κόντρα στο κλαμπ των βορείων προαστίων
Με αρκετές αλλαγές παρέταξε τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Κηφισιά για την 4η αγωνιστική της League Stage του Κυπέλλου Ελλάδος ο Ράφα Μπενίτεθ, ακριβώς όπως έπραξε και στο πρώτο ματς του θεσμού, που βρέθηκε στον πάγκο της ομάδας με τον Ατρόμητο.
Ο Ισπανός, που επέστρεψε στην διάταξη 4-3-3 έδωσε για πρώτη φορά φανέλα βασικού στον Κότσαρη βάζοντας στην άμυνα τους Ίνγκασον, Φικάι, Κώτσιρα και Μλαντένοβιτς.
Στην μεσαία γραμμή θα βρίσκονται οι Τσέριν, Μπρέγκου και Μπακασέτας ενώ στην επιθετική τριάδα δεξιά θα παίξει ο Μαντσίνι, αριστερά ο Τζούρισιτς και μπροστά ο Πάντοβιτς.
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού
Κότσαρης, Ίνγκασον, Φικάι, Κώτσιρας, Μλαντένοβιτς, Τσέριν, Μπρέγκου, Μπακασέτας, Μαντσίνι, Τζούρισιτς, Πάντοβιτς.
Your greens for tonight ☘️#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/8LqGJ0JuEf— Panathinaikos F.C. (@paofc_) December 3, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.