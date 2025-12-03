Παναθηναϊκός-Κηφισιά: Με Κότσαρη, Φικάι και Μπρέγκου κόντρα στο κλαμπ των βορείων προαστίων

Με Κότσαρη, Φικάι και Μπρέγκου κόντρα στην Κηφισιά

Ο Ράφα Μπενίτεθ αποφασίσε να κάνει ευρύ ροτέισον για να ξεκουράσει βασικά γρανάζια του Παναθηναϊκού και να δώσει ευκαιρίες σε άλλους.

Με αρκετές αλλαγές παρέταξε τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Κηφισιά για την 4η αγωνιστική της League Stage του Κυπέλλου Ελλάδος ο Ράφα Μπενίτεθ, ακριβώς όπως έπραξε και στο πρώτο ματς του θεσμού, που βρέθηκε στον πάγκο της ομάδας με τον Ατρόμητο.

Ο Ισπανός, που επέστρεψε στην διάταξη 4-3-3 έδωσε για πρώτη φορά φανέλα βασικού στον Κότσαρη βάζοντας στην άμυνα τους Ίνγκασον, Φικάι, Κώτσιρα και Μλαντένοβιτς.

Στην μεσαία γραμμή θα βρίσκονται οι Τσέριν, Μπρέγκου και Μπακασέτας ενώ στην επιθετική τριάδα δεξιά θα παίξει ο Μαντσίνι, αριστερά ο Τζούρισιτς και μπροστά ο Πάντοβιτς.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Κότσαρης, Ίνγκασον, Φικάι, Κώτσιρας, Μλαντένοβιτς, Τσέριν, Μπρέγκου, Μπακασέτας, Μαντσίνι, Τζούρισιτς, Πάντοβιτς.

 
