Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τρία σερί sold out με το ΟΑΚΑ να αναμένεται γεμάτο στο μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Όπως έκανε γνωστό με επίσημη ενημέρωσή του ο Παναθηναϊκός AKTOR, όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για το μεγάλο ντέρμπι των «αιώνιων» με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, τη Δευτέρα (20/1, 20:15) για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL εξαντλήθηκαν.

Με αυτόν τον τρόπο το ΟΑΚΑ θα είναι για μία ακόμη φορά τη φετινή σεζόν sold out ενώ παράλληλα οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν επίσης ότι εξαντλήθηκαν οι διαθέσιμες θέσεις για το VIP Lounge στα ματς με Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια.

3 SOLD OUT ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ!🔥☘️



Το εντός έδρας ντέρμπι της GBL με τον Ολυμπιακό, καθώς και τα δύο away games της Euroleague στο VIP Lounge του ΟΑΚΑ με Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια, έγιναν όλα sold out μέσα σε μόλις τρεις ημέρες! 💪



Η αγάπη και η αφοσίωσή σας δε σταματά να μας…