Σύμφωνα με δημοσίευμα Τούρκου δημοσιογράφου, ο Άρης έχει έρθει σε συμφωνία με τον Αμερικανό φόργουορντ Ντόνοβαν Κλέι ο οποίος βρέθηκε στα φιλικά προετοιμασίας της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Η ομάδα του Άρη, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Τούρκου δημοσιογράφου, Ερσίν Ντεμίρ, έχει έρθει σε οριστική συμφωνία με τον Αμερικανό φόργουορντ Ντόνοβαν Κλέι. Ο 23χρονος απόφοιτος του πανεπιστημίου του Μιζούρι βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη όπου συμμετέχει στα φιλικά προετοιμασίας των «κίτρινων» και όπως φαίνεται, πρόκειται να παραμείνει στη συμπρωτεύουσα για μεγαλύτερο διάστημα.

Ο ύψους 2 μέτρων, Ντόνοβαν Κλέι την περσινή χρονιά με το πανεπιστήμιο του Μιζούρι είχε κατά μέσο όρο 12,8 πόντους, 5,9 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ, σε 33 παιχνίδια.

Donovan Clay signs for Aris! 🇬🇷



The Missouri State graduate is one of the top newcomers in Europe. I expect him to have a strong rookie year there, earning a transfer up to PAO or Olympiacos.



Here are 2.5K+ words on his pro potential: https://t.co/t1mhmoqy9l pic.twitter.com/eimNxtc0dF