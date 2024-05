Ο Εξέβιερ Καστανιέδα είναι πλέον παίκτης της γαλλικής Μπουργκ, η οποία ήταν φιναλίστ στο EuroCup.

Ο Εξέβιερ Καστανιέδα ακολούθησε την πεπατημένη των περισσότερων παικτών του Λαυρίου. Μετά από μία σεζόν, πήρε μία σημαντική μεταγραφή, με τον μάνατζερ του Μίσκο Ραζνάτοβιτς να ανακοινώσει πως η επόμενη ομάδα του Αμερικανού γκαρντ θα είναι η γαλλική Μπουργκ.

Αυτή αποτέλεσε τη φιναλίστ του φετινού EuroCup, ενώ στο πρωτάθλημα αποκλείστηκε στα ημιτελικά από τη Μονακό με 3-1 νίκες.

Ο Καστανιέδα μέτρησε στη φετινή Stoiximan Basket League 15.1 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ.

