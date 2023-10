Μπέριλ ΜακΚίσικ: «Συνεχίστε με τα memes, ο ΜΠΑΜΠΑΣ σας θα γίνει γρήγορα καλά»

Μετά το ντέρμπι του ΣΕΦ η Μπέριλ ΜακΚίσικ έκανε το... δικό της σχόλιο για τα διάφορα memes που κυκλοφόρησαν στα social media.

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, κάτι που δεν έμεινε... ασχολίαστο από τη σύζυγο του Σακιέλ ΜακΚίσικ.

Όπως είναι γνωστό ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ παραμένει στα... πιτς και εκείνη θέλησε να «απαντήσει» στα memes που άρχισαν να κυκλοφορούν στα social media μετά την αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής στην Basket League.

Η Μπέριλ ΜακΚίσικ σε σχετική της ανάρτηση ανέφερε αναφορικά: «Συνεχίστε με τα memes, ο ΜΠΑΜΠΑΣ σας θα γίνει γρήγορα καλά» θέλοντας να... προϊδεάσει για την επιστροφή του Σακιέλ στην ενεργό δράση.

Keep the memes coming, your DADDY will heal soon😘