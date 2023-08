Ο Ζουάν Πλάθα με χαρακτηριστική ανάρτηση στα social media έδωσε το σύνθημα για το «τζάμπολ» της προετοιμασίας.

Όπως είναι γνωστό οι παίκτες της ΑΕΚ θα μαζευτούν για πρώτη φορά ενόψει της νέας σεζόν την ερχόμενη Τετάρτη (23/8), όταν και θα σημάνει η επίσημη έναρξη της προετοιμασίας.

Ο Ζουάν Πλάθα αναμένεται να έχει όλους τους παίκτες στην διάθεσή του, με εξαίρεση φυσικά τους διεθνείς, τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Μιντάουγκας Κουζμίνσκας.

Όπως φαίνεται ανυπομονεί και ο ίδιος για την επόμενη αγωνιστική σεζόν δίνοντας το σύνθημα μέσα από τα social media και μάλιστα σε έξι διαφορετικές γλώσσες!

«Ξεκινάμε τη σεζόν στην Αθήνα» έγραψε χαρακτηριστικά.

¡Empezamos temporada en Atenas! 🍀

Comencem temporada a Atenes! 🏀

Ξεκινάμε τη σεζόν στην Αθήνα! 🇬🇷

We start the season in Athens! 🗑️

Sezoną pradedame Atėnuose! 🇱🇹

Мы начинаем сезон в Афинах! 🇷🇺@aekbcgr @BasketballCL @ACBCOM pic.twitter.com/ilc5mjtizO