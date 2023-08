Μπεν ΜάκΛεμορ: Ένα παιδί από το Γουέλστον του Μιζούρι (vids)

Ο βίος του Μπεν ΜάκΛεμορ δεν ήταν διόλου εύκολος. Χρειάστηκε να παλέψει. Να ξεπεράσει κάθε λογής προβλήματα. Το νέο απόκτημα της ΑΕΚ τα άφησε ξωπίσω του και έκανε αυτό που αγαπούσε.

Η ζωή στο Γουέλστον του Μιζούρι δεν ήταν εύκολη για τον Μπεν ΜάκΛεμορ. Το νέο και μεγάλο απόκτημα της ΑΕΚ, προτού ζήσει τη λάμψη του NBA, ήταν υποχρεωμένος να παλέψει για την επιβίωσή του.

Η περιοχή που μεγάλωσε ήταν χτυπημένη από τη φτώχεια. Η οικογένειά του δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από τον κανόνα. Μεγάλωσε σε ένα σπίτι δίχως πατέρα και τη μητέρα του να αναλαμβάνει όλους τους ρόλους.

Κάπως έτσι μπορεί να εξηγηθεί η μεγάλη αγκαλιά που έκανε ο ΜάκΛεμορ στην Σόνια Ριντ, την ημέρα που επιλέχθηκε στο Νο7 του Draft του ΝΒΑ το 2013.

Ήταν ένα «ευχαριστώ» που τον έφερε μέχρι εκεί και όχι η χαρά της στιγμής.

Ο ΜάκΛεμορ μεγάλωσε σε μία γειτονιά, όπου τα παιδιά της ηλικίας του συνήθιζαν να παραβιάζουν σπίτια, για να βρουν χρήματα. Τα δημοσιεύματα από την εποχή που έγινε Draft αναφέρουν ότι ο νέος παίκτης της ΑΕΚ, πήγε στο Λύκειο περισσότερο για τα δωρεάν γεύματα, παρά για τη μόρφωση.

Το μπάσκετ ήταν αυτό που διαφοροποιούσε τη ζωή του. Μέσα στο γήπεδο δεν υπήρχε φτώχεια. Ούτε πείνα. Παρά μόνο το άθλημα. Το καλάθι. Και η νίκη. Δεν είναι τυχαίο ότι το 2011 θεωρούνταν ο Νο9 σούτινγκ γκαρντ και ο Νο34 καλύτερος παίκτης σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες!

Η πορτοκαλί μπάλα τον κατέστησε ως μία συναρπαστική προοπτική για το κολέγιο. Στο Κάνσας το παρελθόν του δεν είχε καμία σημασία. Καμία. Κάθε φορά που ο ΜάκΛεμορ σημείωσε ένα καλάθι, το πλήθος πετούσε από τη χαρά του. Μάλιστα, σε ένα ματς όπου ο νέος παίκτης της Ένωσης είχε γενέθλια, το πλήθος του τραγούδησε το «χρόνια πολλά».

Μία ανάμνηση που κουβαλάει μέσα του μέχρι και σήμερα.

Οι φίλαθλοι εκτός από φωνές είχαν και την τάση να αγοράζουν με ρυθμό... πολυβόλου τη φανέλα του. Το παχυλό κέρδος κατέληγε στην τσέπη της εταιρίας που χορηγούσε το Κάνσας. Αλλά όχι στα χέρια του ανθρώπου που είχε βάλει το όνομά του. Οι «αδικίες» του NCAA, βλέπετε.

Μόνο που η ζωή στο NCAA δεν ήταν τόσο εύκολη. Την πρώτη χρονιά του στο Κάνσας δεν είχε δικαίωμα να αγωνιστεί, επειδή στα χρόνια του Λυκείου υποχρεώθηκε να αλλάξει πολλά Λύκεια.

Και έτσι περιορίστηκε στις προπονήσεις. Όμως τη δεύτερη, σχεδόν από το πουθενά, ήταν ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Μπιλ Σελφ. Και ας ξεκίνησε στα δύο πρώτα ματς με (συνολικά) 13 πόντους και 2/14 σουτ!

Το κολέγιο «πλήγωσε» για έναν ακόμη λόγο τον ΜάκΛεμορ. Δίχως να έχει γνώση. Ένας ατζέντης του NBA, ο Ρόντνεϊ Μπλάκστοκ παραδέχτηκε ότι έδωσε χιλιάδες δολάρια στον πρώην προπονητή του ΜάκΛεμορ, Ντάριους Κομπ, προκειμένου ο τελευταίος να τον «οδηγήσει» σε συγκεκριμένους οικονομικούς συμβούλους και ατζέντηδες!

Το γεγονός ότι ο Μπλάκστοκ ήταν στη λίστα των καλεσμένων του ΜάκΛεμορ σε τρία ματς του Κάνσας και ύστερα έγινε ο ατζέντης του (σ.σ.: οι παίκτες που δηλώνουν συμμετοχή στο Draft πρέπει να έχουν και δηλωμένο ατζέντη) δεν έκανε την κατάσταση πιο εύκολη.

Το NBA ήταν ο επόμενος σταθμός για τον ΜάκΛεμορ. Από τους Σακραμέντο Κινγκς, στους Μέμφις Γκρίζλις και ξανά στους Κινγκς. Και από εκεί στους Χιούστον Ρόκετς, στους Λος Άντζελες Λέικερς, στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς. Μία στάση στην Κίνα και η Αθήνα έγινε το παρόν για τον 30χρονο Αμερικανό.

Πίσω στο Μιζούρι, ο δρόμος που μεγάλωσε απέκτησε το όνομά του: «Μπεν ΜάκΛεμορ ο Τρίτος». Ίσως τα κατορθώματά του στο κλειστό των Άνω Λιοσίων αποδειχτούν ικανά για τη μετονομασία ενός δρόμου γύρω από το γήπεδο.

SacTown RT this to congratulate @BenMcLemore on having the street he grew up on named after him. Such a huge honor. pic.twitter.com/E38IcIxiRa