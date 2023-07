Ο Σακιέλ ΜακΚίσικ πήρε εμμέσως πλην σαφώς θέση για την απόφαση του Κώστα Σλούκα να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό και να μετακομίσει στον Παναθηναϊκό.

Ο 33χρονος διεθνής γκαρντ αποφάσισε να μην συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό και να επιλέξει ως επόμενο σταθμό της καριέρα του τον Παναθηναϊκό.

Κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους μέχρι πρότινος συμπαίκτες του στους «ερυθρόλευκους» με τον Σακιέλ ΜακΚίσικ να σχολιάζει στο twitter:

«Μην γυρίζεις ποτέ την πλάτη σου στην οικογένεια, Ακόμα και όταν εκείνοι το κάνουν...» ήταν η χαρακτηριστική ανάρτηση του 30χρονου γκαρντ/φόργουορντ.

Never turn your back on Family… Even when they do.. 🥷🏾