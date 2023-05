Ο Κιθ Λάνγκφορντ ανακοίνωσε το τέλος της μεγάλης του καριέρας, αφού πρώτα παίξει ένα τελευταία ματς, τον Ιούλιο, στου τουρνουά ΤΒΤ.

Ο Κιθ Λάνγκφορντ το πήρε απόφαση. Σταματάει το μπάσκετ στην ηλικία των 39 ετών. Το ανακοίνωσε με ένα μακρόσυρτο μήνυμά του στο twitter, όπου αναφέρει: «Τον Μάιο του 2022 έκανα επέμβαση στον αχίλλειο για μία τενοντίτιδα που με ταλαιπωρούσε και τους προηγούμενους 10 μήνες προσπάθησα να κάνω την αποκατάστασή μου. Ήταν μία εξαιρετικά απαιτητική περίοδος, με κατέβαλλε η άρνηση, ο θυμός, η κατάθλιψη και η διαπραγμάτευση».

Και συνέχισε: «Μετά από 17 χρόνια στο μπάσκετ και 38 χρόνια ζωή, αρνήθηκα με εγωιστικό τρόπο το τελευταίο στάδιο της θλίψης που ήξερα ότι ήταν πάνω μου. Την αποδοχή. Λέγοντας αυτό, αποδέχομαι με ταπεινότητα την πρόσκληση να συμμετάσχω στο τουρνουά TBT με την ομάδα Mass Street.

Δεν θα μπορούσα να βρεθώ σε καλύτερη στιγμή για να ανακοινώσω την απόσυρσή μου από το μπάσκετ, με τον κύκλο να κλείνει για να παίξω άλλη μία φορά με το Κάνσας».

Στην τεράστια καριέρα του ο Λάνγκφορντ αγωνίστηκε στις παρακάτω ομάδες (στην Ευρώπη): Βίρτους Μπολόνια, Χίμκι, Μακάμπι, Αρμάνι, Ούνικς, Μακάμπι Ρισόν, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.

