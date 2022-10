Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί το Λαύριο στο ΣΕΦ για την τέταρτη αγωνιστική της Basket League και οι παίκτες των «ερυθρολεύκων» έκαναν... ντου στον Γιαννούλη Λαρεντζάκη που έμεινε εκτός αποστολής.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Λαύριο για τη συνέχεια της Basket League και την τέταρτη «στροφή» της διοργάνωσης. Η συνήθεια που έγινε «λατρεία» ήταν και πάλι εκεί!

Οι Πειραιώτες λίγο πριν πατήσουν στο παρκέ έκαναν το κλασικό τους... «ζντο» με μία μικρή παραλλαγή. Ο Σάσα Βεζένκοβ έβαλε στόχο τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη που έμεινε εκτός αποστολής μαζί με τον Σακιέλ ΜακΚίσικ (ξεκούραση) λόγω αιματώματος και το θέαμα ήταν ξανά απολαυστικό.

Δείτε την το... τελετουργικό του Ολυμπιακού πριν το Λαύριο:

Let’s do this!!! 🤪



🥴😵‍💫😵 @larentzakis_5 ~ feeling dizzy at 📍Peace and Friendship Stadium! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/HI6NncNfWa