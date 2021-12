ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του, αλλά και στην ΑΕΚ»

Ο Στέφαν Γέλοβατς «έφυγε» από την ζωή και η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα συλλυπητήριά της για την μεγάλη αυτή απώλεια.

Ο Στέφαν Γέλοβατς έφυγε από τη ζωή στα 32 του χρόνια νικημένος στην μάχη που έδωσε μετά το εγκεφαλικό που υπέστη στο γυμναστήριο της ΑΕΚ.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε ανακοίνωση στην οποία εκφράζει τα συλλυπητήριά της τόσο στην οικογένεια του Σέρβου, όσο και στην ίδια την ομάδα του.

Αναλυτικά: «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον απροσδόκητο θάνατο του παίκτη της ΑΕΚ, Στέφαν Γέλοβιτς, σε ηλικία μόλις 32 ετών.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του, αλλά και στην ΑΕΚ.

Καλό ταξίδι Στέφαν...»

There are no words for such an unimaginable loss. A thought of comfort and condolences to the grieving family and to @aekbcgr .



RIP Stevan 🙏🏿https://t.co/eJETHsGUQh