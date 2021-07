Ηρακλής: Δικός του ο Μάικλ Φίνκε (pic & vid)

Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του φόργουορντ Μάικλ Φίνκε (25 χρ., 208 εκ) για την αγωνιστική σεζόν 2021-2022.

Ο Ηρακλής ενίσχυσε την γραμμή των ψηλών με την απόκτηση του Μάικλ Φίνκε. Ο Αμερικανός φόργουορντ αγωνίστηκε στην ολλανδική Λίντεν, την περασμένη σεζόν, έχοντας 12.6 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ σε 27 αγώνες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ηρακλή:

Η ΚΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Michael Finke, που θα είναι παίκτης της ομάδας μας για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022. Ο Αμερικανός παίκτης γεννήθηκε στις 26 Απριλίου του 1996 στην πόλη Champaign του Illinois. Έχει ύψος 2,08 μ. και αγωνίζεται στη θέση του power forward.



Ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το μπάσκετ στο Centennial High School της ιδιαίτερης πατρίδας του και συνέχισε στο πανεπιστήμιο Illinois, όπου πέρασε τα τρία χρόνια (2015-2018) της κολεγιακής του καριέρας. Αποφοίτησε, ωστόσο, το 2019 από το κολέγιο Grand Canyon, στο οποίο είχε την πιο παραγωγική του σεζόν από τις τέσσερις, με 12,1 πόντους, 5,1 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ, σουτάροντας με 81% στις ελεύθερες βολές, με 31,8% στα τρίποντα και συνολικά με ποσοστό 53,9% στα σουτ εντός πεδιάς. Ήταν, μάλιστα, μέλος της καλύτερης ομάδας της Περιφέρειας, στην οποία συμμετείχε το Grand Canyon και δυο φορές αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της αγωνιστικής.

Υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, με την Legia Warszawa, στην οποία έπαιξε τους πρώτους μήνες της σεζόν 2019-2020 και σε 11 παρουσίες στο πρωτάθλημα της χώρας, μέτρησε 11,4 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ. Με την πολωνική ομάδα αγωνίστηκε στα Προκριματικά του Basketball Champions League και στους ομίλους του FIBA Europe Cup. Στο BCL οι αριθμοί του ήταν οι εξής: 10,3 πόντοι και 5 ριμπάουντ, σε τέσσερα παιχνίδια και στο FEC συνεισέφερε 14,7 πόντους και 6,8 ριμπάουντ, σε έξι παρουσίες.

Στα μέσα της ίδιας χρονιάς “μετακόμισε” στην BC Kalev-Cramo. Στο πρωτάθλημα, στο οποίο

έπαιρναν μέρος ομάδες από την Εσθονία και τη Λετονία, σκόραρε 9,9 πόντους, έπαιρνε 4,1 ριμπάουντ κι έδινε 1,4 ασίστ σε 12 αγώνες, ενώ είχε ποσοστό 40% από τα 6,75 και 82,6% στις βολές. Με την εσθονική ομάδα είχε έξι συμμετοχές και στη VTB League (6,4 πόντους, 3,3 ριμπάουντ, 1,4 ασίστ).



Πέρυσι ο Finke ήταν παίκτης της ZZ Leiden, με την οποία στέφθηκε Πρωταθλητής Ολλανδίας, πετυχαίνοντας 12,6 πόντους, μαζεύοντας 4,7 ριμπάουντ και μοιράζοντας 1,5 ασίστ, σε 27 ματς. Σούταρε με ποσοστό 45% στα σουτ τριών πόντων και με 52,6% στα σουτ εντός πεδιάς.



Michael Finke, welcome to IRAKLIS! Michael, σε καλωσορίζουμε στη μεγάλη οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ και σου ευχόμαστε καλή επιτυχία και πολλές νίκες με την ομάδα μας!

Η ΚΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Michael Finke για τη σεζόν 2021-2022.

Michael Finke, welcome to IRAKLIS! Michael, σε καλωσορίζουμε στη μεγάλη οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ και σου ευχόμαστε καλή επιτυχία και πολλές νίκες με την ομάδα μας!#welcome #iraklisbc #finke pic.twitter.com/ncjp5ghTBW