Παναθηναϊκός: Απονομή τη Δευτέρα; Ρώτησε κανείς το Λαύριο;

Ο Γιώργος Κούβαρης γράφει για 1-1 στο Λαύριο και την δίκαιη νίκη του Χρήστου Σερέλη, ενώ τονίζει ότι μόνο με το όνομα ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να πάρει κανένα ματς, ειδικά απέναντι σε τόσο καλές ομάδες.

Τι; Πώς είπατε; Απονομή τη Δευτέρα στο ΟΑΚΑ; Καλά, last year...

Λένε ότι η υπεροψία πληρώνεται πολύ ακριβά. Και πολύ καλά λένε. Ειδικά όταν υπάρχει απέναντι μια ομάδα η οποία έχει (απο)δείξει τη φετινή σεζόν ότι μόνο... τυχαία δεν είναι. Άλλωστε φάνηκε στους ημιτελικούς με τον Προμηθέα Πάτρας. Τι κι αν βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0. Όχι μόνο πίστεψε στην μεγάλη ανατροπή, αλλά έγινε και η 3η ομάδα στην ιστορία της Basket League που έκανε την ολική ανατροπή. Τι κι αν στον πρώτο τελικό ο Παναθηναϊκός έκανε... φύλλο και φτερό το Λαύριο.

Όπως φάνηκε η ομάδα του Χρήστου Σερέλη όχι μόνο δεν «άδειασε» από δυνάμεις, ενέργεια και ψυχική ετοιμότητα αλλά μάζεψε τα κομμάτια της από το ΟΑΚΑ και φρόντισε να υπενθυμίσει στο μεγάλο φαβορί (αυτό δεν άλλαξε και ούτε θα αλλάξει) ότι θα πρέπει να ξοδέψει πολλά... ποτάμια ιδρώτα ακόμα για να φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου.

Ακόμα και τώρα, όσο ωραία και αν είναι η ιστορία του Λαυρίου, όσο καλό και αν κάνει στο πρωτάθλημα, όσο και αν υπάρχει σε μερικούς η σκέψη «βρε, λες;», δεν πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα χάσει το πρωτάθλημα. Είναι καλύτερη, πιο έμπειρη και πιο «γεμάτη» ομάδα από το Λαύριο στο οποίο αξίζουν (όχι πολλά, αλλά) πάρα πολλά συγχαρητήρια για τη φετινή του πορεία. Τώρα αν μπορεί να το... τερματίσει και να τρελάνει ακόμα περισσότερο τον κόσμο, τι να πω! Με γεια του και χαρά του! Θα γίνει η σούπερ έκπληξη.

Πάντως στον ΕΣΑΚΕ... έκρυψαν την «κούπα» του πρωταθλητή και δεν πρόκειται να την εμφανίσουν το απόγευμα της Δευτέρας (7/6) στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Απονομή δεν πρόκειται να γίνει. Και σε αυτό ευθύνονται τόσο ο Παναθηναϊκός που πλήρωσε το «μπλαζέ» στυλ θεωρώντας ότι θα «καθαρίσει» το ματς μόνο με το «όνομα» και τον αέρα του πρώτου τελικού, όσο και το Λαύριο για την αγωνιστικότητα και το «refuse to lose» που έδειξε για ένα ακόμα παιχνίδι τη φετινή σεζόν.

Με απλά λόγια, στον δεύτερο τελικό το Λαύριο νίκησε επειδή έπαιξε μπάσκετ. Στον αντίποδα ο Παναθηναϊκός νόμιζε ότι έπαιζε μπάσκετ παρουσιάζοντας τα ίδια συμπτώματα όπως και στα ημιτελικά κόντρα στην ΑΕΚ. Με εξαίρεση 2-3 φάσεις, οι «πράσινοι» δεν γύρισαν καθόλου τη μπάλα και αναλώθηκαν περισσότερο σε ατομικές προσπάθειες των Παπαπέτρου και Χεζόνια. Πόσο όμως το ατομικό ταλέντο μπορεί να κερδίζει επί σταθερής βάσης μια καλά οργανωμένη ομάδα και (το κυριότερο σε τέτοιες σειρές) απαλλαγμένη από το άγχος;

Οι «πράσινοι» θα μπορούσαν να «καθαρίσουν» το παιχνίδι και να ήταν τώρα στο 2-0. Όμως δεν εκμεταλλεύτηκαν το «μέγεθος» και αν απομονώσουμε 1-2 φάσεις με συνεργασίες του «τεσσαριού» με το «πεντάρι» δεν είδαμε καθόλου pick n roll. Ειδικά από τη στιγμή που οι ψηλοί του Παναθηναϊκού ήταν +10 και +20 πόντους πιο ψηλοί από τους αντίστοιχους του Λαυρίου. Όμως η έλλειψη πλέι μέικερ, σε συνδυασμό με το κακό διάβασμα (ειδικά όταν είχε βρεθεί στο «πέντε» ο Γερομιχαλός) δεν επέτρεψαν στους «πράσινους» να εκμεταλλευτούν την υπεροπλία τους σε «σετ» παιχνίδι.

Αν μέσα σ' όλα προσθέσουμε το 22% στα τρίποντα, έρχεται και «δένει» το γλυκό. Μάλλον για να ακριβολογώ το γλυκό... έδεσε όταν δεν έγινε φάουλ στον Κάρτερ στην τελευταία επίθεση του Λαυρίου με το σκορ στο +3. Τρίποντο ο Αμερικανός και παράταση στο ματς. Για μένα δεν υπάρχει δίλημμα «to foul or not to foul» σε τέτοιες καταστάσεις. Με +3 απλά κάνεις φάουλ. Και με +2 κάνεις, πολλώ δε μάλλον με +3.

Όμως έτσι είναι. Οι προπονητές έχουν την δική τους φιλοσοφία σε αυτές, τις ειδικές, καταστάσεις. Υπενθυμίζω και το ματς με την Αρμάνι στο ΟΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός είχε προβάδισμα με 86-83, η Αρμάνι την τελευταία επίθεση, ο Διαμαντίδης ξελαρυγγιάστηκε από τα επίσημα φωνάζοντας «φάουλ» αλλά... φάουλ δεν έγινε ποτέ. Ασχέτως εάν το αμαρκάριστο τρίποντο του Ντατόμε δεν βρήκε ποτέ στόχο. Τώρα θα μιλούσαμε από διαφορετική βάση, αλλά όπως είναι γνωστό με τα «αν» και τα «εφόσον» δεν γράφεται καμία ιστορία.