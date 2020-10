Ουόριορς: Το... παραθυράκι για να πάρουν Σρούντερ (pic)

Έχουν ξεκινήσει να σκέφτονται τις κινήσεις τους για τη νέα σεζόν οι Ουόριορς.

Ο Μπιλ Σίμονς στάθηκε στο αξίας 17.2 εκατ δολαρίων trade exception του Γκόλντεν Στέιτ και έβαλε στην κουβέντα έναν από τους κορυφαίους έκτους παίκτες της λίγκας.

Ο λόγος για τον Ντένις Σρούντερ, o οποίος είχε 18.9 πόντους και 4 ασίστ μέσο όρο τη σεζόν που τελείωσε.

Μάλιστα τόνισε πως ο Έρικ Πάσκαλ μπορεί να κάνει το αντίθετο δρομολόγιο μαζί με 2 μελοντικά πικ δευτέρου γύρου

Might the Warriors consider using their $17.2 million trade exception to acquire Dennis Schröder from the Thunder https://t.co/LrYD5esaxg pic.twitter.com/7x46AHdsal

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) October 28, 2020