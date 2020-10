Κούζμα: «Όπως όταν ήμουν 7 χρονών κι ευχόμουν το πρωτάθλημα»!

Οι Λέικερς έφτασαν ως το τέλος της διαδρομής στη «φούσκα» του Ορλάντο και ο Κάιλ Κούζμα... αδυνατεί να το πιστέψει:

«Πέτυχα έναν στόχο ζωής! Όπως τότε που ήμουν 7 ετών κι ευχόμουν να κατακτήσω το πρωτάθλημα στο ΝΒΑ».

Ο Κούζμα μέτρησε 12.8 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ μ.ό. με 43.6% στα σουτ εντός πεδιάς και 31.6% στο τρίποντο.

Yo just accomplished a whole life long goal. Like when I was 7 I wished and wrote down to win a nba championship. Just chilling at the table and started to sweat

— kuz (@kylekuzma) October 16, 2020