Ο Αμερικανός φόργουορντ μετακόμισε στη Σλοβενία για λογαριασμό της Τσεντεβίτα - Ολίμπια, η οποία θα συμμετάσχει επίσης στο EuroCup.

Πέρσι αγωνίστηκε στην τουρκική Τόφας.

Rion, we can't wait to see you in the Dragons jersey. #ZmajevoSrce pic.twitter.com/ljU4drxoin

— Cedevita Olimpija Ljubljana - English (@KKCedOL_EN) August 7, 2020