Ερυθρός Αστέρας: Κίνηση με το βλέμμα στο μέλλον, πήρε Τζούρισιτς

Νίκος Καρφής
Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε δικό του τον Νίκολα Τζούρισιτς και τον αφήνει δανεικό μέχρι το τέλος της σεζόν στη Μέγκα.

Κοιτάει το μέλλον ο Ερυθρός Αστέρας. Οι Σέρβοι έκαναν δικό τους τον Νίκολα Τζούρισιτς, πρώην παίκτης των Ατλάντα Χοκς.

Ο 21χρονος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν 2027/28. Θα περάσει το υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν με την Μέγκα Μπάσκετ, όπου αγωνίζεται από το 2020 έως το 2024.

Ο Τζούρισιτς παίζει στις θέσεις του γκαρντ και του σμολ φόργουορντ βλέπει τον κόσμο από τα 2.04. Ανακηρύχθηκε ο καλύτερος νέος παίκιτης της ABA League. Ο Ερυθρός Αστέρας κέρδισε τη μάχη, αφού αρκετές ομάδες ήθελαν τον Τζούρισιτς, αλλά έπαιξε ρόλο και η αγάπη του για την ομάδα.

@Photo credits: aba liga
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ABA LIGA Τελευταία Νέα