Ερυθρός Αστέρας: Κίνηση με το βλέμμα στο μέλλον, πήρε Τζούρισιτς
Κοιτάει το μέλλον ο Ερυθρός Αστέρας. Οι Σέρβοι έκαναν δικό τους τον Νίκολα Τζούρισιτς, πρώην παίκτης των Ατλάντα Χοκς.
Ο 21χρονος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν 2027/28. Θα περάσει το υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν με την Μέγκα Μπάσκετ, όπου αγωνίζεται από το 2020 έως το 2024.
Ο Τζούρισιτς παίζει στις θέσεις του γκαρντ και του σμολ φόργουορντ βλέπει τον κόσμο από τα 2.04. Ανακηρύχθηκε ο καλύτερος νέος παίκιτης της ABA League. Ο Ερυθρός Αστέρας κέρδισε τη μάχη, αφού αρκετές ομάδες ήθελαν τον Τζούρισιτς, αλλά έπαιξε ρόλο και η αγάπη του για την ομάδα.
Никола Ђуришић досадашњи играч Атланта Хокса, и повремени репрезентативац Србије, нови је играч Црвене звезде Меридианбет!— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) March 18, 2026
Никола стиже у Црвену звезду након обављених лекарских прегледа и потписао је уговор до краја такмичарске сезоне 2027-2028. Остатак ове сезоне провешће у… pic.twitter.com/8fKKc3dSBt
