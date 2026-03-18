Κοιτάει το μέλλον ο Ερυθρός Αστέρας. Οι Σέρβοι έκαναν δικό τους τον Νίκολα Τζούρισιτς, πρώην παίκτης των Ατλάντα Χοκς.

Ο 21χρονος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν 2027/28. Θα περάσει το υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν με την Μέγκα Μπάσκετ, όπου αγωνίζεται από το 2020 έως το 2024.

Ο Τζούρισιτς παίζει στις θέσεις του γκαρντ και του σμολ φόργουορντ βλέπει τον κόσμο από τα 2.04. Ανακηρύχθηκε ο καλύτερος νέος παίκιτης της ABA League. Ο Ερυθρός Αστέρας κέρδισε τη μάχη, αφού αρκετές ομάδες ήθελαν τον Τζούρισιτς, αλλά έπαιξε ρόλο και η αγάπη του για την ομάδα.