Παρτίζαν: Θέλει τον πρώην «ερυθρόλευκο» Ντάνγκουμπιτς (vid)

Ο 27χρονος Σέρβος φόργουορντ (2μ.04) έφτιαξε το όνομα του με τα ερυθρόλευκα του Ερυθρού Αστέρα την περίοδο 2014-18, κατακτώντας τρεις φορές την Αδριατική Λίγκα, τέσσερα πρωταθλήματα και δυο κύπελλα Σερβίας πριν αποχωρήσει για την Μπάγερν.

Φέτος αγωνίστηκε στην Εστουδιάντες (5.8 πόντοι, 4.4 ριμπάουντ) κι όπως αναφέρει ο Emiliano Carchia του Sportando, την περίπτωση του εξετάζει η Παρτίζαν που θα συμμετάσχει στο EuroCup της σεζόν 2020/21.

Nemanja Dangubic is drawing serious interest from Partizan Belgrade, a source told @Sportando.

The Serbian averaged 5.8ppg and 4.4rpg in ACB with Estudiantes

— Emiliano Carchia (@Carchia) July 6, 2020