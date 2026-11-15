Η Ντουμπάι επικράτησε με 93-75 της Σπάρτακ Σουμπότιτσα και παρέμεινε αήττητη στην ABA League, με τον Τόμας Γουόκαπ να επιστρέφει στα παρκέ.

Με το απόλυτο των νικών συνεχίζει την πορεία της στην ABA League η Ντουμπάι, η οποία δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες απέναντι στη Σπάρτακ Σουμπότιτσα, φτάνοντας στην επικράτηση με 93-75 στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής.

Το παιχνίδι είχε ξεχωριστή σημασία για τον Τόμας Γουόκαπ, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ επέστρεψε στη δράση έπειτα από απουσία πέντε αναμετρήσεων. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού πάτησε παρκέ για 17 λεπτά, ολοκληρώνοντας την παρουσία του με 1 πόντο (0/1 δίποντο, 0/2 τρίποντα, 1/2 βολές), 1 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Ο 33χρονος γκαρντ είχε μείνει εκτός από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στην Αθήνα, καθώς αντιμετώπιζε ενοχλήσεις στη μέση, ενώ δεν είχε αγωνιστεί ούτε στα τέσσερα προηγούμενα παιχνίδια της Ντουμπάι.

Τα δεκάλεπτα: 31-13, 53-35, 74-57, 93-57

Dubai Basketball Player Min Pts Pts% FG (M-A) 2P (M-A) 3P (M-A) FT (M-A) Rebs Blck Foul (Cm/Rv) Ass St To Fv/Ag Paint 2ndCh FstBr +/- Val Okobo E. 14:59 12 62.5 3-4 75 2-4 50 0-0 0 3 / 1 4 3 5 3 / 0 0 1 1 4 0 Dangubić N. 21:56 10 57.1 2-4 50 2-3 66.7 0-0 0 1 / 1 2 2 0 0 / 0 1 0 4 3 0 Bacon JR D. * 15:55 11 62.5 5-5 100 0-3 0 1 / 1 100 0 / 3 0 3 1 0 / 0 3 0 3 1 0 Blossomgame J. 21:17 13 66.7 6-8 75 0-1 0 1-1 100 0 / 2 0 2 1 0 / 2 0 1 2 1 22 Mintz D. 12:40 5 40 1-2 50 1-3 33.3 0-0 0 1 / 0 1 2 1 0 / 0 0 0 0 2 0 Musa D. * 14:31 2 0 0-2 0 0-0 0 2-4 50 0 / 0 0 3 1 2 0 1 0 4 0 Tshimanga Kabengele M. * 14:15 10 100 3-3 100 0-0 0 4-4 100 1 / 1 1 0 0 1 / 1 2 0 1 2 0 Diakite M. 13:06 5 100 1-1 100 1-1 100 0-0 0 0 / 0 0 0 0 0 / 0 1 0 4 0 2 Shengelia T. * 14:20 8 60 3-4 75 0-1 0 2-2 100 1 / 0 1 0 1 3 / 0 2 2 6 0 0 Wright IV M. * 23:00 4 33.3 1-2 50 0-1 0 2-2 100 1 / 0 1 7 1 1 0 2 3 0 0 Petrušev F. 17:03 12 83.3 4-5 80 1-1 100 1-2 50 3 / 1 4 2 0 0 / 0 0 2 4 8 0 Walkup T. 17:00 1 0 0-1 0 0-2 0 1-2 50 1 / 0 1 9 0 1 / 0 1 3 2 0 0