Ντουμπάι BC - Σουμπόντιτσα 93-75: Συνεχίζει αήττητη η ομάδα του Πασκουάλ στην ABA League

Ντουμπάι BC - Σουμπόντιτσα 93-75: Συνεχίζει αήττητη η ομάδα του Πασκουάλ στην ABA League

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Ντουμπάι BC - Σουμπόντιτσα 93-75: Συνεχίζει αήττητη η ομάδα του Πασκουάλ στην ABA League

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Η Ντουμπάι επικράτησε με 93-75 της Σπάρτακ Σουμπότιτσα και παρέμεινε αήττητη στην ABA League, με τον Τόμας Γουόκαπ να επιστρέφει στα παρκέ.

Με το απόλυτο των νικών συνεχίζει την πορεία της στην ABA League η Ντουμπάι, η οποία δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες απέναντι στη Σπάρτακ Σουμπότιτσα, φτάνοντας στην επικράτηση με 93-75 στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής.

Το παιχνίδι είχε ξεχωριστή σημασία για τον Τόμας Γουόκαπ, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ επέστρεψε στη δράση έπειτα από απουσία πέντε αναμετρήσεων. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού πάτησε παρκέ για 17 λεπτά, ολοκληρώνοντας την παρουσία του με 1 πόντο (0/1 δίποντο, 0/2 τρίποντα, 1/2 βολές), 1 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Ο 33χρονος γκαρντ είχε μείνει εκτός από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στην Αθήνα, καθώς αντιμετώπιζε ενοχλήσεις στη μέση, ενώ δεν είχε αγωνιστεί ούτε στα τέσσερα προηγούμενα παιχνίδια της Ντουμπάι.

Τα δεκάλεπτα: 31-13, 53-35, 74-57, 93-57

 

Dubai Basketball

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Okobo E.14:591262.53-4752-4500-003 / 14353 / 001140
Dangubić N.21:561057.12-4502-366.70-001 / 12200 / 010430
Bacon JR D. *15:551162.55-51000-301 / 11000 / 30310 / 030310
Blossomgame J.21:171366.76-8750-101-11000 / 20210 / 2012122
Mintz D.12:405401-2501-333.30-001 / 01210 / 000020
Musa D. *14:31200-200-002-4500 / 0031201040
Tshimanga Kabengele M. *14:15101003-31000-004-41001 / 11001 / 120120
Diakite M.13:0651001-11001-11000-000 / 00000 / 010402
Shengelia T. *14:208603-4750-102-21001 / 01013 / 022600
Wright IV M. *23:00433.31-2500-102-21001 / 0171102300
Petrušev F.17:031283.34-5801-11001-2503 / 14200 / 002480
Walkup T.17:00100-100-201-2501 / 01901 / 013200

Spartak Office Shoes

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Coleman III C. *26:25933.32-633.31-333.32-21001 / 01313 / 002340
Drobnjak I.10:56566.71-2501-11000-001 / 01303 / 001100
Pipkins J. *16:414502-4500-000-001 / 12012 / 004042
Jeremić M.13:44200-001-022-100 / 0000000110
Lazarević S.14:31642.93-742.90-000-004 / 4122012060
Tofoski M.14:38200-000-022-101 / 01121 / 031013
Cerovina L. *15:1412802-366.72-21002-21001 / 1122210210
Gegić A.22:22966.73-5601-11000-004 / 1550202162
Ilić D.18:5012505-10500-002-21000 / 0331011313
Omić A. *19:166603-5600-000-002 / 0201014600
Bodrožić B.09:01000-202-000-004 / 1500000110
Nikolić D. *18:22844.44-666.70-300-003 / 0310001162
     

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