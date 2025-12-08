Ιγκογκέα - Ντουμπάι BC 74-88: Με... οδοστρωτήρα Καμπενγκέλε για το 8/8
Η Ντουμπάι BC συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στην Αδριατική Λίγκα, περνώντας με άνεση από την έδρα της Ιγκοκέα (88-74) και παραμένοντας αήττητη μετά από οκτώ αγωνιστικές.
Το σύνολο του κόουτς Γκόλεματς επέβαλε τον ρυθμό του από την αρχή, δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης και «καθάρισε» το ματς. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, ο Μφιόντου Καμπενγκέλε με 20 πόντους και 10 ριμπάουντ, υπογράφοντας το τέταρτο φετινό του double-double σε EuroLeague και ABA League. Δίπλα του, ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ πρόσθεσε άλλη μια γεμάτη εμφάνιση με 12 πόντους και 7 ασίστ.
Από πλευράς Ιγκοκέα, ο Τάιρι Μπριν ήταν ο μόνος που προσπάθησε να κρατήσει την ομάδα του κοντά στο σκορ, σημειώνοντας 15 πόντους και 5 ριμπάουντ.
Η Ντουμπάι BC κοιτά πλέον το επόμενο μεγάλο ραντεβού: την εντός έδρας αναμέτρηση με τη Μπάγερν Μονάχου για την 15η αγωνιστική της EuroLeague (12/12, 18:00).
Τα δεκάλεπτα: 15-26, 36-47, 55-66, 74-88.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.