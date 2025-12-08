Η Ντουμπάι BC διεύρυνε το αήττητο σερί της στην Αδριατική Λίγκα σε 8/8, περνώντας εύκολα από την έδρα της Ιγκοκέα (88-74) με πρωταγωνιστή τον Μφιόντου Καμπενγκέλε.

Η Ντουμπάι BC συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στην Αδριατική Λίγκα, περνώντας με άνεση από την έδρα της Ιγκοκέα (88-74) και παραμένοντας αήττητη μετά από οκτώ αγωνιστικές.

Το σύνολο του κόουτς Γκόλεματς επέβαλε τον ρυθμό του από την αρχή, δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης και «καθάρισε» το ματς. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, ο Μφιόντου Καμπενγκέλε με 20 πόντους και 10 ριμπάουντ, υπογράφοντας το τέταρτο φετινό του double-double σε EuroLeague και ABA League. Δίπλα του, ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ πρόσθεσε άλλη μια γεμάτη εμφάνιση με 12 πόντους και 7 ασίστ.

Από πλευράς Ιγκοκέα, ο Τάιρι Μπριν ήταν ο μόνος που προσπάθησε να κρατήσει την ομάδα του κοντά στο σκορ, σημειώνοντας 15 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Η Ντουμπάι BC κοιτά πλέον το επόμενο μεγάλο ραντεβού: την εντός έδρας αναμέτρηση με τη Μπάγερν Μονάχου για την 15η αγωνιστική της EuroLeague (12/12, 18:00).

Τα δεκάλεπτα: 15-26, 36-47, 55-66, 74-88.