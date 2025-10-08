Μουούρινεν: Τα κατορθώματά του στο πρώτο του ματς στην Ευρώπη (vid)

Ευτυχία Οικονομίδου
Μίκα Μουούρινεν

Το ντεμπούτο του Μίκα Μουούρινεν με τη φανέλα της Παρτίζαν είναι γεγονός κι αυτά είναι τα στιγμιότυπα από όσα έκανε στο παρκέ.

Δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα η Παρτίζαν στην πρεμιέρα της στην ΑΒΑ League. Η ομάδα του Ομπράντοβιτς επικράτησε της Κρκα με 84-78 στο παιχνίδι που ο Μίκα Μουούρινεν πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τα ασπρόμαυρα.

Ο Slim Jesus ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 7 πόντους (2/6 δίποντα και 1/3 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ κι ένα μπλοκ, ενώ είχε -7 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης σε 17 λεπτά που πάτησε παρκέ.

Η αλήθεια είναι πως ο 18χρονος πάουερ φόργουορντ ξεκίνησε νευρικά στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα και δεν ήταν τόσο επιδραστικός στην άμυνα της ομάδας του κόουτς Ομπράντοβιτς, όμως κατάφερε να συνεισφέρει επιθετικά. Τώρα η Παρτίζαν υποδέχεται την Αναντολού Έφες για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague.

Δείτε τα στιγμιότυπα από το ντεμπούτο του

 
@Photo credits: ABA League
     

