Το ντεμπούτο του Μίκα Μουούρινεν με τη φανέλα της Παρτίζαν είναι γεγονός κι αυτά είναι τα στιγμιότυπα από όσα έκανε στο παρκέ.

Δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα η Παρτίζαν στην πρεμιέρα της στην ΑΒΑ League. Η ομάδα του Ομπράντοβιτς επικράτησε της Κρκα με 84-78 στο παιχνίδι που ο Μίκα Μουούρινεν πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τα ασπρόμαυρα.

Ο Slim Jesus ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 7 πόντους (2/6 δίποντα και 1/3 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ κι ένα μπλοκ, ενώ είχε -7 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης σε 17 λεπτά που πάτησε παρκέ.

Η αλήθεια είναι πως ο 18χρονος πάουερ φόργουορντ ξεκίνησε νευρικά στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα και δεν ήταν τόσο επιδραστικός στην άμυνα της ομάδας του κόουτς Ομπράντοβιτς, όμως κατάφερε να συνεισφέρει επιθετικά. Τώρα η Παρτίζαν υποδέχεται την Αναντολού Έφες για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague.

