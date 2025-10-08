Μουούρινεν: Τα κατορθώματά του στο πρώτο του ματς στην Ευρώπη (vid)
Δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα η Παρτίζαν στην πρεμιέρα της στην ΑΒΑ League. Η ομάδα του Ομπράντοβιτς επικράτησε της Κρκα με 84-78 στο παιχνίδι που ο Μίκα Μουούρινεν πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τα ασπρόμαυρα.
Ο Slim Jesus ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 7 πόντους (2/6 δίποντα και 1/3 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ κι ένα μπλοκ, ενώ είχε -7 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης σε 17 λεπτά που πάτησε παρκέ.
Η αλήθεια είναι πως ο 18χρονος πάουερ φόργουορντ ξεκίνησε νευρικά στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα και δεν ήταν τόσο επιδραστικός στην άμυνα της ομάδας του κόουτς Ομπράντοβιτς, όμως κατάφερε να συνεισφέρει επιθετικά. Τώρα η Παρτίζαν υποδέχεται την Αναντολού Έφες για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague.
Δείτε τα στιγμιότυπα από το ντεμπούτο του
Miikka Muurinen stats and highlights in his debut for Partizan against Krka:— Elek Lenard (@Elek_Lenard) October 6, 2025
7 pts
2 reb (1 off)
2 ast
1 block
2/6 for 2
1/3 for 3
+/- -7
He was nervous in the 1st half and could have had a better defensive performance, but still managed to contribute. Potential is crazy
🎥ABA pic.twitter.com/MJ8S0HSdQ4
