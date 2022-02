Ο άλλοτε παίκτης της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού ανήκει πλέον στην κορυφαία δεκάδα των πασέρ στην ιστορία της Αδριατικής Λίγκας.

Ο Ρόκο Ούκιτς όχι μόνο εξακολουθεί να είναι ενεργός στα 38 του χρόνια, αλλά παραμένει και... ακμαιότατος. Ο Κροάτης πλειμέικερ ενισχύει τον τελευταίο χρόνο την Σπλιτ και μάλιστα πρόσθεσε ακόμη μια σημαντική διάκριση στο πλούσιο βιογραφικό του.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ (2016-17) και του Παναθηναϊκού (2014-2014) ανήκει πλέον στο Top10 των παικτών σε ασίστ στην ιστορία της ABA Liga. Ο Ούκιτς έχει μοιράσει 535 τελικές πάσες στην καριέρα του, ενώ φέτος μετρά 3 κατά μέσο όρο σε 11 εμφανίσεις.

Συνολικά έχει πραγματοποιήσει 173 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Αδριατικής με τις φανέλες των Σπλιτ και Ολίμπια Λιουμπλιάνας, αν και τα περισσότερα χρόνια της καριέρας του τα πέρασε σε πρωταθλήματα (όπως μεταξύ άλλων το ισπανικό με Μπασκόνια και Μπαρτσελόνα, το τουρκικό με τη Φενέρμπαχτσε, το ιταλικό με Ρόμα, Καντού και Βαρέζε, το NBA με Μπακς και Ράπτορς και φυσικά το ελληνικό) μακριά από την πατρίδα του.

Αξίζει να αναφέρουμε πως την πρωτιά στη σχετική λίστα (με 1.110 ασίστ στο ενεργητικό του) κατέχει ο 34χρονος Βόσνιος άσος Νεμάνια Γκόρντιτς, ο οποίος έχει κάνει καριέρα σε Παρτίζαν, Μπουντούτσνοστ και Τσεντεβίτα, ενώ πλέον αγωνίζεται στη Μόρναρ Μπαρ.

Congrats to @kksplit_ player @RokoLeni10 for making it to the Top 10 of the AdmiralBet #ABALiga All-Time Assists Leaders list!



