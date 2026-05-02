Ο Κάμρον Ρις μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο instaram, τα «έβαλε» με τους διαιτητές, σχετικά με τις αποφάσεις τους, λέγοντας πως χάρισαν στον Βίκο τη νίκη.

Στον δεύτερο ημιτελικό του Final-Four της Elite League, μεταξύ του Βίκου Ιωαννίνων με τον Πρωτέα Βούλας, η ομάδα της Ηπείρου πανηγύρισε την πρόκρισή της στον τελικό, με τον Κάμρον Ρις να τα βάζει με τους διαιτητές.

Συγκεκριμένα ο παίκτης του Πρωτέα μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, εξέφρασε τα παράπονά του για τις διαιτητικές αποφάσεις, που όπως λέει ο ίδιος, χάρισαν στον Βίκο τη νίκη.

Επίσης ο Ρις ανέφερε, πως οι διαιτητές, τον προσέβαλαν και τον προκαλούσαν στο παιχνίδι.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Κάμρον Ρις:

«Ήμουν σίγουρος ότι σήμερα ο Πρωτέας ως ομάδα θα αντιμετωπιζόταν με κακή διαιτησία όπως πάντα και είχα προετοιμαστεί να μείνω απλώς συγκεντρωμένος στο μπάσκετ και να αφήσω τα υπόλοιπα να εξελιχθούν από μόνα τους, αλλά σήμερα ήταν ένα εντελώς διαφορετικό τέρας.

Οι διαιτητές μιλούσαν προσβλητικά και με προκαλούσαν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Προσπαθούσαν να με κάνουν να αντιδράσω έξω από τον χαρακτήρα μου.

Έκλεψαν το παιχνίδι και μας είχαν στο στόχαστρο όλο το βράδυ, κι εμείς παλέψαμε μέχρι το τέλος και παρ’ όλα αυτά μετά βίας κατάφεραν να κερδίσουν τον αγώνα.

Δουλεύω σαν τρελός κάθε μέρα, κανείς δεν χρειάζεται ποτέ να μου πει να δώσω το 100% και τα δίνω όλα κάθε φορά που πατάω στο παρκέ, μόνο και μόνο για να απαξιώνεται όλη αυτή η προσπάθεια από κάποιους διαιτητές που ξεκάθαρα έχουν κάτι εναντίον της ομάδας και προσωπικά εναντίον μου.

Έριξα πολλά δάκρυα απόψε ως άντρας 27 ετών εξαιτίας ενός αγώνα μπάσκετ. Αυτό σημαίνει τα πάντα για μένα. Βάζω την καρδιά και την ψυχή μου σε αυτό. Νιώθω άδειος μετά από ό,τι έγινε απόψε.

Δεν μπορώ να ξεκουραστώ

Δεν μπορώ να κοιμηθώ

Δεν μπορώ να ηρεμήσω καθόλου με αυτό

Είναι ξεκάθαρο για όλους να το δουν. Αν είδες τον αγώνα ή ήσουν εκεί, το είδες. Είμαι συντετριμμένος με το γεγονός ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο και όλοι να πρέπει να είμαστε «επαγγελματίες». Οι διαιτητές έλεγχαν το παιχνίδι όλη την ώρα. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, αλλά ένα πράγμα είναι τόσο αληθινό όσο ο ουρανός είναι μπλε: ο Βίκος δεν κέρδισε αυτό το παιχνίδι. Οι διαιτητές τους το χάρισαν.

Όλη τη σεζόν έχω ανεχτεί την αδιαφορία σε αυτή τη λίγκα. Είμαι πραγματικά απογοητευμένος από τον επαγγελματισμό που υποτίθεται ότι πρέπει να υπάρχει και ΔΕΝ υπάρχει. Σας αγαπώ όλους και θα πήγαινα στον πόλεμο μαζί σας 100 φορές, οποιαδήποτε μέρα».