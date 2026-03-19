Η ΑΓΕΧ επικράτησε εύκολα εκτός έδρας του Αιγάλεω με 7195 στο ντεμπούτο του Σάββα Συμεωνίδη στον πάγκο της Χαλκίδας.

Εύκολο απόγευμα είχα η ΑΓΕΧ η οποία επικράτησε του Αιγάλεω με 71-95, στο ντεμπούτο του Σάββα Συμεωνίδη.

Η ομάδα της Εύβοιας ήταν ανώτερη στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και πανηγύρισαν την 15η νίκη της στο πρωτάθλημα της Elite League.

Το σύνολο του Κορωνίδη μετά από αυτή την ήττα υποβιβάστηκε και μαθηματικά, ενώ στον αντίποδα η Χαλκίδα συνεχίζει την προσπάθειά της για να βελτιώσει τη θέση της ενόψει των play-offs. Πρώτος σκόρερ του αγώνα ήταν ο Κανονίδης με 22 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 19-31, 36-56, 53-72, 71-95

Αιγάλεω (Κορωνίδης): Έλμορ 11, Βέλκος, Κλαδάκης, Καράβολας 6 (2), Μπαλός 12 (1), Λάμπρου, Δεμερούδης, Κουρτίδης 21 (4), Κουστένης 11 (2), Μπακίρης, Ντιπτσής 7, Νικολαΐδης 3 (1)

ΑΓΕΧ (Συμεωνίδης): Μπράιαντ 8, Παπαρέγκας 10 (1), Μελισσαράτος 15 (1), Μιχαήλ 5 (1), Καραμπίνης, Νέσης 2, Μητσιμπόνας, Λουφίλ 17, Κανονίδης 22 (2), Σάμαρτζιτς 16 (3), Ζερβός

Αναλυτικά η 27η αγωνιστική:

Τετάρτη 18 Μαρτίου

Μαχητές Πειραματικό-Vikos Φalcons 64-72

Λαύριο Boderm-ΝΕ Μεγαρίδος 86-91

Πανερυθραϊκός-Δάφνη 89-66

Νίκη Βόλου-Ψυχικό 70-75

Κόροιβος Αμαλιάδας-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 68-73

Evertech Παπάγου-Σοφάδες 80-83

Πέμπτη 19 Μαρτίου

Αιγάλεω-ΑΓΕΧ 71-95

Ρεπό: Πρωτεας Βούλας

Η επόμενη αγωνιστική (28η, 21/3)

Σάββατο 21 Μαρτίου

17:00 Vikos Φalcons-Πρωτέας Βούλας (YouTube/HellenicBF)

17:00 Δάφνη-Νίκη Βόλου (YouTube/HellenicBF)

17:00 ΝΕ Μεγαρίδος-Πανερυθραϊκός (YouTube/HellenicBF)

17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Μαχητές Πειραματικό (YouTube/HellenicBF)

18:00 Σοφάδες-Λαύριο Boderm (YouTube/HellenicBF)

Κυριακή 22 Μαρτίου

17:00 ΑΓΕΧ-Evertech Παπάγου (YouTube/HellenicBF)

Δευτέρα 23 Μαρτίου

18:30 Ψυχικό-Κόροιβος Αμαλιάδας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Αιγάλεω