Οι ξένοι διαιτητές που ορίστηκαν στα Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και Άρης-ΠΑΟΚ

Οι ξένοι διαιτητές που όρισε η ΚΕΔ στα μεγάλα ντέρμπι της αγωνιστικής, Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός και Άρης - ΠΑΟΚ.

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους ορισμούς της ΚΕΔ για τους αγώνες της 20ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague έχοντας δύο ξένους μέσα σ' αυτούς, οι οποίοι θα διευθύνουν τα Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και Άρης-ΠΑΟΚ.

Στο πρώτο θα βρεθεί ο Έρικ Λάμπρεχτς ενώ στο δεύτερο ο Σάσα Στέγκεμαν. Στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Πανσερραϊκός στις Σέρρες θα είναι ο Θανάσης Τζήλος.

Ο 41χρονος Βέλγος έχει βρεθεί ξανά σε τρία ευρωπαϊκά παιχνίδια ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, τα δύο με τον Παναθηναϊκό. Έχει διατητεύσει την εντός έδρας νίκη των «πρασίνων» με 3-2 κόντρα στην Φιορεντίνα για τους «16» του Conference League, αλλά και το εντός έδρας 0-0 με την Σαχτάρ για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Το τρίτο είναι εκείνο του ΠΑΟΚ στην Κοπεγχάγη, που είχε επικρατήσει με 2-1 για τους ομίλους του Conference League.

Ο Στέγκεμαν έχει έρθει ουκ ολίγες φορές στη χώρα μας καθώς αυτός θα είναι ο 6ος αγώνας για τη Stoiximan Superleague. Ο 41χρονος Γερμανός ήρθε στη χώρα μας το 2019 για το ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό (1-1) και στη συνέχεια ήρθε και για τα ντέρμπι ΑΕΚ-Παναθηναϊκός (2-0), Άρης-ΠΑΟΚ (0-0), ΑΕΚ-ΠΑΟΚ (0-2) και το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός (2-1) αλλά και το ευρωπαϊκό ΠΑΟΚ-Μπραν (1-1).

Αναλυτικά οι ορισμοί της 20ης αγωνιστικής

07/02

17:00 ΑΕΛ - Παναιτωλικός, Διαιτητής: Βεργέτης, Βοηθοί: Φωτόπουλος, Χριστοδούλου, Τέταρτος: Ανδρικόπουλος, VAR: Ματσούκας, Ευαγγέλου

18:00 Αστέρας Aktor - Βόλος, Διαιτητής: Τσακαλίδης, Βοηθοί: Νικολακάκης και Μπουξμπάουμ, Τέταρτος: Γιαννούκας, VAR: Κουμπαράκης, Κουκούλας

20:00 Κηφισιά - Ατρόμητος, Διαιτητής: Παπαπέτρου, Βοηθοί: Πετρόπουλος, Κομισοπούλου, Τέταρτος: Τομαράς, VAR: Ζαμπαλάς, Φωτιάς

08/02

16:00 Πανσερραϊκός - ΑΕΚ, Διαιτητής: Τζήλος, Βοηθοί: Κορώνας και Στεφανής, Τέταρτος: Μόσχου, VAR: Φωτιάς, Κουμπαράκης

17:00 ΟΦΗ - Λεβαδειακός, Διαιτητής: Τσιμεντερίδης, Βοηθοί: Μπαλιάκας, Στάικος, Τέταρτος: Κατοίκος, VAR: Ευαγγέλου, Γιουματζίδης

19:00 Άρης - ΠΑΟΚ, Διαιτητής: Στέγκεμαν, Βοηθοί: Φαλκ Γκουντς και Μαϊμπάουμ, Τέταρτος: Κατσικογιάννης, VAR: Σρέντερ και Πέτερσον

21:00 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, Διαιτητής: Λάμπρεχτς, Βοηθοί: Ντε Βέιρντ και Μοντενί, Τέταρτος: Πολυχρόνης, VAR: Βερμπούμεν και Μπουρντεντουά