Οι ξένοι διαιτητές που ορίστηκαν στα Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και Άρης-ΠΑΟΚ

Stoiximan Superleague: Οι ξένοι διαιτητές που ορίστηκαν στα δύο ντέρμπι
Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους ορισμούς της ΚΕΔ για τους αγώνες της 20ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague έχοντας δύο ξένους μέσα σ' αυτούς, οι οποίοι θα διευθύνουν τα Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και Άρης-ΠΑΟΚ.
Στο πρώτο θα βρεθεί ο Έρικ Λάμπρεχτς ενώ στο δεύτερο ο Σάσα Στέγκεμαν. Στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Πανσερραϊκός στις Σέρρες θα είναι ο Θανάσης Τζήλος.
Ο 41χρονος Βέλγος έχει βρεθεί ξανά σε τρία ευρωπαϊκά παιχνίδια ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, τα δύο με τον Παναθηναϊκό. Έχει διατητεύσει την εντός έδρας νίκη των «πρασίνων» με 3-2 κόντρα στην Φιορεντίνα για τους «16» του Conference League, αλλά και το εντός έδρας 0-0 με την Σαχτάρ για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Το τρίτο είναι εκείνο του ΠΑΟΚ στην Κοπεγχάγη, που είχε επικρατήσει με 2-1 για τους ομίλους του Conference League.
Ο Στέγκεμαν έχει έρθει ουκ ολίγες φορές στη χώρα μας καθώς αυτός θα είναι ο 6ος αγώνας για τη Stoiximan Superleague. Ο 41χρονος Γερμανός ήρθε στη χώρα μας το 2019 για το ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό (1-1) και στη συνέχεια ήρθε και για τα ντέρμπι ΑΕΚ-Παναθηναϊκός (2-0), Άρης-ΠΑΟΚ (0-0), ΑΕΚ-ΠΑΟΚ (0-2) και το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός (2-1) αλλά και το ευρωπαϊκό ΠΑΟΚ-Μπραν (1-1).
Αναλυτικά οι ορισμοί της 20ης αγωνιστικής
07/02
17:00 ΑΕΛ - Παναιτωλικός, Διαιτητής: Βεργέτης, Βοηθοί: Φωτόπουλος, Χριστοδούλου, Τέταρτος: Ανδρικόπουλος, VAR: Ματσούκας, Ευαγγέλου
18:00 Αστέρας Aktor - Βόλος, Διαιτητής: Τσακαλίδης, Βοηθοί: Νικολακάκης και Μπουξμπάουμ, Τέταρτος: Γιαννούκας, VAR: Κουμπαράκης, Κουκούλας
20:00 Κηφισιά - Ατρόμητος, Διαιτητής: Παπαπέτρου, Βοηθοί: Πετρόπουλος, Κομισοπούλου, Τέταρτος: Τομαράς, VAR: Ζαμπαλάς, Φωτιάς
08/02
16:00 Πανσερραϊκός - ΑΕΚ, Διαιτητής: Τζήλος, Βοηθοί: Κορώνας και Στεφανής, Τέταρτος: Μόσχου, VAR: Φωτιάς, Κουμπαράκης
17:00 ΟΦΗ - Λεβαδειακός, Διαιτητής: Τσιμεντερίδης, Βοηθοί: Μπαλιάκας, Στάικος, Τέταρτος: Κατοίκος, VAR: Ευαγγέλου, Γιουματζίδης
19:00 Άρης - ΠΑΟΚ, Διαιτητής: Στέγκεμαν, Βοηθοί: Φαλκ Γκουντς και Μαϊμπάουμ, Τέταρτος: Κατσικογιάννης, VAR: Σρέντερ και Πέτερσον
21:00 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, Διαιτητής: Λάμπρεχτς, Βοηθοί: Ντε Βέιρντ και Μοντενί, Τέταρτος: Πολυχρόνης, VAR: Βερμπούμεν και Μπουρντεντουά
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Galacticos LIVE by Interwetten: Αγωνία για το τέλος των μεταγραφών - Ο ΠΑΟΚ πήρε τον αέρα του ΠΑΟ, κορυφή για ΟΣΦΠ
- Ολυμπιακός: Πρόταση στον Μαρτινέλι, απορρίφθηκε από τη Φλουμινένσε σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους
- Wyscout Analysis - Ολυμπιακός: Ο Ποντένσε θύμισε τον Ντάνιελ που αγάπησαν οι «ερυθρόλευκοι»