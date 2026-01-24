Όλα όσα έγιναν στα πρώτα παιχνίδια της 18ης αγωνιστικής της Elite League, με τις νίκες των

Με έξι αναμετρήσεις άνοιξε σήμερα, Σάββατο (24/1), η αυλαία της 18ης αγωνιστικής της Elite League.

Επιστρέφοντας από το -17 της δεύτερης περιόδου (26-43), η Δόξα Λευκάδας πήρε τη νίκη απέναντι στην ΑΓΕΧ στο νησί του Ιονίου με 76-71 και παρέμεινε στην κορυφή. Μαζί της οι Vikos Φalcons, που πέρασαν από τον Βόλο απέναντι στη Νίκη με 96-79 και ανέβηκαν επίσης στο 14-3. Τις έξι νίκες στα τελευταία επτά παιχνίδια και συνολικά τις δέκα στο πρωτάθλημα έφτασε το Λαύριο Boderm που επιβλήθηκε του Αιγάλεω με 90-62.

Τρεις διαδοχικές νίκες έφτασε ο Evertech Παπάγου, που επικράτησε των Μαχητών Πειραματικό στο «Σαλούν» με 93-58. Σε διψήφιο αριθμό νικών έφτασε η Νεανική Εστία Μεγαρίδος μετά το 79-69 επί της Δάφνης στο «Μ. Μουρούτσος».

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με το παιχνίδι Πανερυθραϊκός-Πρωτέας Βούλας που θα αρχίσει στις 18:30 και θα έχει τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Αναλυτικά η 18η αγωνιστική:

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Λαύριο Boderm-Αιγάλεω 90-62

Νίκη Βόλου-Vikos Φalcons 79-96

Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-ΑΓΕΧ 76-71

17:00 Ψυχικό-Σοφάδες (YouTube HellenicBF)

Δάφνη-ΝΕ Μεγαρίδος 69-79

Evertech Παπάγου-Μαχητές Πειραματικό 93-58

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου

18:30 Πανερυθραϊκός-Πρωτέας Βούλας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Κόροιβος Αμαλιάδας

Αναλυτικά τα φύλλα αγώνα:

Λαύριο Boderm-Αιγάλεω 90-62

Διαιτητές: Σκαλτσής-Κάρδαρης-Καλογερόπουλος (Ντίνος)

Δεκάλεπτα: 27-12, 52-29, 72-46, 90-62

Λαύριο (Συμεωνίδης): Άντερσον 15 (3), Σιγάλας 11, Προίσκος 2, Δήμος 5 (1), Δεϊμέζης 6, Γεωργάς 10 (2), Τόλιας 6 (1), Καματερός 11 (2), Καλόγηρος 2, Λεφιού 17 (3), Μουτάφης 5 (1)

Αιγάλεω (Κορωνίδης): Μπράντφορντ 11, Έλμορ 15, Βέλκος, Χουχούμης 6 (1), Αυγουλέας, Καράβολας 6 (2), Μπαλός 4, Λάμπρου 2, Δεμερούδης 5 (1), Κουρτίδης 3, Κουστένης 7 (1), Ντιπτσής 3

Evertech Παπάγου-Μαχητές Πειραματικό 93-58

Διαιτητές: Τσιμπούρης-Λιαρομμάτης-Ρίζος (Ζώης)

Δεκάλεπτα: 21-19, 49-33, 73-42, 93-58

Παπάγου (Καρακώστας): Δήμου 4 (1), Μπιλάλης 13 (3), Άντερτον 12, Μερμίγκης 6 (1), Δενδρινός 5 (1), Μαλέλης 5, Ντιμανότσι 8, Ματσάγγος 8 (2), Γιαννάκης, Καραμαλέγκος 23 (5), Χουγκάζ 9, Μπαρμπαγιάννης

Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Αμπαράς 4, Κωνσταντινίδης 2, Μπανκς 12, Πουρλίδας 8, Λαζάρου, Κατσαμούρης 9 (1), Νώτης, Κυργάκης, Καρπούζης 9, Χαραλαμπίδης, Καλαϊτζίδης, Ντούμπαρ 14 (1)

Δάφνη-ΝΕ Μεγαρίδος 69-79

Διαιτητές: Παπαϊωάννου-Καρπάνος-Λιότσιος (Νηγιάννης)

Δεκάλεπτα: 18-19, 35-31, 52-56, 69-79

Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 9, Τζιβελέκας 8, Τοπάλι, Καράμπουλας 2, Ετζιάκα 7 (1), Κάρτραϊτ 13, Φιλιππάκος 19, Μουστόπουλος 2, Γιαννίκος 9 (3), Έξαρχος

ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 9 (1), Παπαγεωργίου 3 (1), Δενδρινός 18 (2), Μπούσμπουρας, Γκρέκας 4, Βαρελάς 1, Σωτηρίου 16, Πόζογλου 10 (2), Καλιανιώτης 8, Κολοφώτης 3 (1), Πέργουλης 7

Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-ΑΓΕΧ 76-71

Διαιτητές: Μπακάλης-Λόρτος-Δέλλας (Πίγκας)

Δεκάλεπτα: 22-28, 36-50, 66-65, 76-71

Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 10 (3), Ρόμπινσον 13 (2), Άλεν 6, Καλλιακούδας 2, Σαχπατζίδης 8 (1), Χατζηνικόλας 15 (4), Σταυρακούκας 15 (2), Φύτρος 7, Βισνιέφσκι

ΑΓΕΧ (Κουρής): Μπράιαντ 14, Παπαρέγκας 6, Μελισσαράτος 10, Γερομιχαλός 5, Μιχαήλ, Χάμιλτον 2, Νέσης, Μητσιμπόνας 11 (3), Κανονίδης 17 (5), Σάμαρτζιτς 6

Νίκη Βόλου-Vikos Φalcons 79-96

Διαιτητές: Ταρενίδης-Ευφραιμίδης-Ντόγκας (Αθανασόπουλος)

Δεκάλεπτα: 8-30, 29-52, 56-72, 79-96

Νίκη Βόλου (Τύμπας): Τζόνσον 29 (1), Κοντοστάθης 3 (1), Παπαδόπουλος, Μπαλόπουλος 9 (1), Φιλοξενίδης 3, Μαντίκος, Σπανόπουλος, Πρίφτης, Βλαχογιάννης 18 (3), Μπακέας 12 (2), Νίκολης 2, Τσουμάνης 3

Vikos Φalcons (Μιχελάκος): Τζόουνς 14 (2), Σιμιτζής 5 (1), Γεωργίου 7 (1), Άντερσον 21 (2), Ντούμας, Γράβας 8, Διαμαντάκος 12, Καμπερίδης 10, Βασιλείου, Τσούκας, Αρνόκουρος 13, Πάτρας, Μαστρογιαννόπουλος 6

Η επόμενη αγωνιστική (19η, 31/1-2/2)

Σάββατο 31 Ιανουαρίου

17:00 Μαχητές Πειραματικό-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube HellenicBF)

17:00 Σοφάδες-Δάφνη (YouTube HellenicBF)

17:00 ΑΓΕΧ-Ψυχικό (YouTube HellenicBF)

17:00 Πρωτέας Βούλας-Νίκη Βόλου (YouTube HellenicBF)

17:00 Αιγάλεω-Πανερυθραϊκός (YouTube HellenicBF)

17:00 Evertech Παπάγου-Λαύριο Boderm (YouTube HellenicBF)

Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου

18:30 Vikos Φalcons- Κόροιβος Αμαλιάδας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA