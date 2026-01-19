Η Χαλκίδα επικράτησε του Κοροίβου με 93-88 , στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Elite League. Το σύνολο του Κουρή πέτυχε την 4η συνεχόμενη νίκη της και ανέβηκε στην 7η θέση της βαθμολογίας.

Στη ματσάρα που έριξε την αυλαία της 17ης αγωνιστικής της Elite League, η Χαλκίδα επικράτησε του Κοροίβου με 93-88.

Το σύνολο του Κουρή, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Μπράιαντ (23π.) και τον Μελισσαράτο (21π.), κατάφερε να πανηγυρίσει την 10η νίκη της στο πρωτάθλημα, σταματώντας τον απίθανο Κένταλ Σμιθ Τζούνιορ, που τελείωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους. Οι γηπεδούχοι, παρότι επικράτησαν δεν κατάφεραν να καλύψουν τη διαφορά του πρώτου αγώνα (7π).

ΑΓΕ Χαλκίδας - Κόροιβος: Ο αγώνας

Η Χαλκίδα ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση, έχοντας πλουραλισμό στην επίθεση, βρίσκοντας εύκολες λύσεις με πρωταγωνιστή τον Μελισσαράτο (6π!), (8-0, 2’). Προς το φινάλε του δεκαλέπτου, η ομάδα του Κουρή συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και με (3/5 τρίποντα 60%), έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +11, (28-17).

Ο Κόροιβος έβγαλε αντίδραση στα πρώτα λεπτά του 2ου δεκαλέπτου, κάνοντας ένα σερί (0-8) και έριξε τη διαφορά στους τρεις (28-25, 12’).

Ο Κένταλ Σμιθ, «ζεστάθηκε» για τα καλά στη συνέχεια και ευστοχησε σε τρίποντο (33-31, 15’), φτάνοντας τους 12 πόντους. Οι γηπεδούχοι, έχοντας τον Ζακ Μπράιαντ, απόλυτο κυρίαρχο στην επίθεση ανταπεξήλθαν στην πίεση που τους έβαλε η ομάδα του Μάνου και πήγαν στα αποδυτήρια στο +5 (45-40, 20’).

Μετά την ανάπαυλα, οι γηπεδούχοι, πέτυχαν επιμέρους σερί 7-2 και έστειλαν εκ νέου τη διαφορά σε διψήφια τιμή (52-42, 22’). Η ομάδα της Αμαλιάδας επέστρεψε για ακόμη μία φορά, βελτιώνοντας την άμυνά της και εκμεταλλεύοντας τη φοβερή κατάσταση που βρισκόταν ο Σμιθ(26π!), μείωσε στο καλάθι (66-64, 29΄).

Ο Βάρνερ αν και ήταν άστοχος (1/8 σουτ), έβαλε το κρίσιμο και ισοφάρισε για την ομάδα του (72-72, 33'), ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Πετανίδης έδωσε το προβάδισμα στον Κόροιβο για πρώτη φορά στην αναμέτρηση (72-74, 34'). Κάθε φορά που η Χαλκίδα προσπαθούσε να ξεφύγει στο σκορ, ο Σμιθ απαντούσε και με εύστοχο τρίποντο (30π!) μείωσε στον πόντο για την ομάδα του (83-82, 37'). Τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού ήταν... δραματικά με τους γηπεδούχους να μη χάνουν το προβάδισμα και goal φάουλ του Χάμιλτον, να «αγκαλιάζουν» τη νίκη (88-84) και 57 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο Σμιθ μείωσε στους δύο και στην τελευταία επίθεση της Χαλκίδας ο Κανονίδης ευστόχησε σε τρίποντο που... κλείδωσε τη νίκη στην ομάδα του (91-86).

Τα δεκάλεπτα: 28-17, 45-40, 68-64, 93-88