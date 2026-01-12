Λαύριο - Βίκος Ιωαννίνων 80-76: Ματς «ακατάλληλο για καρδιακούς»
Την 8η νίκη του πήρε το Λαύριο, επικρατώντας του Βίκου Ιωαννίνων με 80-77, εντός έδρας σε ένα ματς «ακατάλληλο για καρδιακούς», που έριξε την αυλαία της 16ης αγωνιστικής της Elite League.
Η ομάδα του Σάββα Συμεωνίδη, πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση και πανηγύρισε τη νίκη κόντρα σε ένα από τα φαβορί του πρωταθλήματος, που τους βάζει σε τροχιά 8αδας.
Λαύριο - Βίκος Ιωαννίνων: Ο αγώνας
Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης αμφότερες οι ομάδες ήταν κοντά στο σκορ με τα λάθη να κυριαρχούν (5) και τον Κουίνσι Άντερσον για τους φιλοξενούμενου να είναι...καυτός έξω από τη γραμμή των 6.75, έχοντας (2/2 τρίποντα, 6π.), (7-6), 5’. Προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, το Λαύριο προηγήθηκε (19-14) 9’, εκμεταλλεύοντας την κακή αμυντική λειτουργία του Βίκου.
Ο γρήγορος ρυθμός κυριάρχησε στα πρώτα λεπτά του 2ου δεκαλέπτου, με τους γηπεδούχους να είναι σε θέση... οδηγού. Το σύνολο του Μιχελάκου, δεν επέτρεψε στο Λαύριο να πάρει μεγάλη διαφορά και είχε απάντηση κάθε φορά που απομακρυνόταν στο σκορ και έπειτα από τρίποντο του Σιμιτζή μείωσε (26-23), 25’.
Μετά την ανάπαυλα ο Βίκος, μπήκε πιο ορεξάτος και με πρωταγωνιστή τον Αρνόκουρο (6π.) πήρε το προβάδισμα (44-45), 25’. Στη συνέχεια, το ντέρμπι καλά κρατούσε και βρήκε τις δύο ομάδες κοντά στο σκορ, πριν την έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου, (57-59), 30’.
Το ξεκίνημα του 4ου δεκαλέπτου, ήταν νευρικό και αυτό ευνόησε τους φιλοξενούμενους, καθώς απέκτησαν διαφορά έξι πόντων (60-66), 33', έπειτα από δύο εύστοχες βολές του Τσούκα. Ο Τάσος Καματερός, με εύστοχο τρίποντο, έδωσε... ανάσα στην ομάδα του και έκανε το ματς υπόθεση ενός σουτ (66-68), 37'. Τη «σκυτάλη» για την Λαυρεωτική, πήρε ο Λέφιου, ισοφαρίζοντας με λέι απ (68-68), 38'.
Με 100 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη, η μπάλα πήγε στα χέρια του Τρεί Άντερσον και με τρίποντη «βόμβα», έκανε το (72-68), δίνοντας... μαξιλαράκι ασφαλείας στην ομάδα του. Ο Τζόουνς το έκανε «θρίλερ», καθώς με εύστοχο τρίποντο μείωσε στους 3 (77-74) και 22 δευτερόλεπτα να απομένουν. Στις τελευταίες κατοχές,το σύνολο του Σάββα Συμεωνίδη, έλεγξε τον ρυθμό, έβαλε τις βολές και «κλείδωσε» τη νίκη με τελικό σκορ 80-77.
Τα δεκάλεπτα: 19-15, 36-34, 57-59, 80-77.
MVP ΗΤΑΝ Ο…Ορφέας Στασινός με 12 πόντους (1/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 7/7 βολές), 4 ριμπάουντ και 9 ασίστ, συγκεντρώνοντας 21 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος με 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ...Το ποσοστά ευστοχίας του Λαυρίου από το δίποντο, (17/27, 63%).
|ΛΑΥΡΙΟ BODERM
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|3
|Anderson Trey Dimitri *
|28:14
|18
|6/10
|60%
|4/5
|80%
|2/5
|40%
|4/5
|80%
|1
|3
|4
|3
|4
|2
|0
|0
|3
|18
|5
|Στάσινος Βασίλειος-Ορφέας
|22:23
|12
|2/5
|40%
|1/3
|33.3%
|1/2
|50%
|7/7
|100%
|0
|4
|4
|9
|2
|1
|0
|0
|4
|21
|7
|Σιγάλας Αντώνιος
|17:37
|5
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|1/3
|33.3%
|1
|3
|4
|2
|4
|2
|0
|0
|5
|7
|11
|Προίσκος Αλέξανδρος *
|17:22
|2
|1/3
|33.3%
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|4
|2
|0
|0
|1
|-1
|13
|Δήμος Παναγιώτης
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|Γεώργας Χρήστος *
|05:14
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|19
|Τόλιας Βασίλειος *
|29:29
|12
|5/12
|41.7%
|4/8
|50%
|1/4
|25%
|1/3
|33.3%
|2
|2
|4
|1
|1
|2
|0
|0
|2
|6
|21
|Καματερός Αναστάσιος
|20:35
|13
|4/11
|36.4%
|2/4
|50%
|2/7
|28.6%
|3/4
|75%
|2
|2
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|9
|26
|Καλογήρος Ανδρέας
|23:08
|8
|3/5
|60%
|1/1
|100%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|1
|4
|5
|0
|3
|0
|0
|1
|0
|12
|55
|Leffew Dakota *
|33:06
|10
|3/6
|50%
|2/2
|100%
|1/4
|25%
|3/4
|75%
|1
|5
|6
|4
|1
|2
|1
|3
|3
|18
|71
|Μουτάφης Εμμανουήλ
|02:52
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|TOTAL
|200
|80
|26/54
|48.1%
|17/27
|63%
|9/27
|33.3%
|19/26
|73.1%
|8
|26
|34
|20
|20
|11
|1
|4
|93
Coach ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Assistants ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΡΑΜΑΛΕΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|VIKOS ΦALCONS
|#
|Players
|ST
|MIN
|PTS
|FT
|2PTS
|3PTS
|FG
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|BLK
|TO
|PF
|EF
|2
|JONES JR RUSSEL STEVEN
|*
|26:09
|17
|0/0
|1/2
|5/12
|6/14
|0
|1
|1
|2
|2
|0
|1
|2
|13
|3
|ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|16:32
|12
|0/0
|0/2
|4/6
|4/8
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|9
|4
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|00:09
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0/0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|ANDERSON QUINCY ARTHUR
|*
|21:21
|6
|0/0
|0/6
|2/5
|2/11
|1
|5
|6
|0
|1
|0
|2
|4
|2
|7
|ΝΤΟΥΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|00:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0/0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|ΓΡΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|*
|17:23
|0
|0/0
|0/1
|0/3
|0/4
|1
|3
|4
|2
|0
|0
|0
|1
|2
|9
|ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|06:24
|0
|0/0
|0/1
|0/0
|0/1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|12
|ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
|23:19
|9
|3/3
|3/7
|0/1
|3/8
|2
|3
|5
|1
|1
|0
|1
|2
|10
|14
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|00:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0/0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|23:17
|6
|2/2
|2/2
|0/3
|2/5
|2
|0
|2
|2
|1
|0
|0
|5
|8
|19
|ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|*
|31:50
|8
|0/1
|4/4
|0/0
|4/4
|4
|3
|7
|4
|1
|0
|1
|2
|18
|56
|ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
|*
|33:36
|19
|4/5
|3/4
|3/9
|6/13
|1
|4
|5
|5
|1
|0
|3
|3
|19
|TOTALS
|77
|9/11
|13/29
|14/39
|27/68
|11
|21
|32
|17
|7
|0
|9
|23
|81
Coach: ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Assistants: ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Η Βαθμολογία:
|#
|Ομάδα
|Βαθ
|Αγ
|N/H
|Μηδ
|Διαφ
|1.
|ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
|27
|15
|12-3
|0
|89
|2.
|ΑΣ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|27
|15
|12-3
|0
|201
|3.
|ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
|26
|15
|11-4
|0
|111
|4.
|ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
|25
|15
|10-5
|0
|45
|5.
|ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
|24
|15
|9-6
|0
|111
|6.
|ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ KAE
|23
|15
|8-7
|0
|43
|7.
|ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
|23
|15
|8-7
|0
|49
|8.
|ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
|23
|15
|8-7
|0
|50
|9.
|ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
|22
|15
|7-8
|0
|-18
|10.
|ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
|22
|15
|7-8
|0
|-98
|11.
|ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ
|21
|15
|6-9
|0
|-86
|12.
|ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ
|20
|14
|6-8
|0
|-18
|13.
|ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
|19
|15
|4-11
|0
|-103
|14.
|ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ
|17
|15
|2-13
|0
|-241
|15.
|ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
|17
|15
|2-13
|0
|-135
|16.
|Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ
|0
|0
|0-0
|0
|0
