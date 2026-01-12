Λαύριο - Βίκος Ιωαννίνων 80-76: Ματς «ακατάλληλο για καρδιακούς»

Λαύριο - Βίκος Ιωαννίνων 80-76: Ματς «ακατάλληλο για καρδιακούς»

Πήρε το «θρίλερ» το Λαύριο, επικρατώντας με 80-77 του Βίκου Ιωαννίνων. Με «όπλο» του την άμυνα και έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Τρέι Άντερσον (18π.), πανηγύρισε τη νίκη που το φέρνει σε τροχιά 8αδας.

Την 8η νίκη του πήρε το Λαύριο, επικρατώντας του Βίκου Ιωαννίνων με 80-77, εντός έδρας σε ένα ματς «ακατάλληλο για καρδιακούς», που έριξε την αυλαία της 16ης αγωνιστικής της Elite League.

Η ομάδα του Σάββα Συμεωνίδη, πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση και πανηγύρισε τη νίκη κόντρα σε ένα από τα φαβορί του πρωταθλήματος, που τους βάζει σε τροχιά 8αδας.

Λαύριο - Βίκος Ιωαννίνων: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης αμφότερες οι ομάδες ήταν κοντά στο σκορ με τα λάθη να κυριαρχούν (5) και τον Κουίνσι Άντερσον για τους φιλοξενούμενου να είναι...καυτός έξω από τη γραμμή των 6.75, έχοντας (2/2 τρίποντα, 6π.), (7-6), 5’. Προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, το Λαύριο προηγήθηκε (19-14) 9’, εκμεταλλεύοντας την κακή αμυντική λειτουργία του Βίκου.

Ο γρήγορος ρυθμός κυριάρχησε στα πρώτα λεπτά του 2ου δεκαλέπτου, με τους γηπεδούχους να είναι σε θέση... οδηγού. Το σύνολο του Μιχελάκου, δεν επέτρεψε στο Λαύριο να πάρει μεγάλη διαφορά και είχε απάντηση κάθε φορά που απομακρυνόταν στο σκορ και έπειτα από τρίποντο του Σιμιτζή μείωσε (26-23), 25’.

 

Μετά την ανάπαυλα ο Βίκος, μπήκε πιο ορεξάτος και με πρωταγωνιστή τον Αρνόκουρο (6π.) πήρε το προβάδισμα (44-45), 25’. Στη συνέχεια, το ντέρμπι καλά κρατούσε και βρήκε τις δύο ομάδες κοντά στο σκορ, πριν την έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου, (57-59), 30’.

Το ξεκίνημα του 4ου δεκαλέπτου, ήταν νευρικό και αυτό ευνόησε τους φιλοξενούμενους, καθώς απέκτησαν διαφορά έξι πόντων (60-66), 33', έπειτα από δύο εύστοχες βολές του Τσούκα. Ο Τάσος Καματερός, με εύστοχο τρίποντο, έδωσε... ανάσα στην ομάδα του και έκανε το ματς υπόθεση ενός σουτ (66-68), 37'. Τη «σκυτάλη» για την Λαυρεωτική, πήρε ο Λέφιου, ισοφαρίζοντας με λέι απ (68-68), 38'.

Με 100 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη, η μπάλα πήγε στα χέρια του Τρεί Άντερσον και με τρίποντη «βόμβα», έκανε το (72-68), δίνοντας... μαξιλαράκι ασφαλείας στην ομάδα του. Ο Τζόουνς το έκανε «θρίλερ», καθώς με εύστοχο τρίποντο μείωσε στους 3 (77-74) και 22 δευτερόλεπτα να απομένουν. Στις τελευταίες κατοχές,το σύνολο του Σάββα Συμεωνίδη, έλεγξε τον ρυθμό, έβαλε τις βολές και «κλείδωσε» τη νίκη με τελικό σκορ 80-77.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 36-34, 57-59, 80-77.

MVP ΗΤΑΝ ΟΟρφέας Στασινός με 12 πόντους (1/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 7/7 βολές), 4 ριμπάουντ και 9 ασίστ, συγκεντρώνοντας 21 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ ΟΣαράντης Μαστρογιαννόπουλος με 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ...Το ποσοστά ευστοχίας του Λαυρίου από το δίποντο, (17/27, 63%).

ΛΑΥΡΙΟ BODERMFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
3Anderson Trey Dimitri *28:14186/1060%4/580%2/540%4/580%13434200318
5Στάσινος Βασίλειος-Ορφέας22:23122/540%1/333.3%1/250%7/7100%04492100421
7Σιγάλας Αντώνιος17:3752/2100%2/2100%0/00%1/333.3%1342420057
11Προίσκος Αλέξανδρος *17:2221/333.3%1/250%0/10%0/00%011042001-1
13Δήμος Παναγιώτης00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
17Γεώργας Χρήστος *05:1400/00%0/00%0/00%0/00%0111100002
19Τόλιας Βασίλειος *29:29125/1241.7%4/850%1/425%1/333.3%2241120026
21Καματερός Αναστάσιος20:35134/1136.4%2/450%2/728.6%3/475%2240000049
26Καλογήρος Ανδρέας23:0883/560%1/1100%2/450%0/00%14503001012
55Leffew Dakota *33:06103/650%2/2100%1/425%3/475%15641213318
71Μουτάφης Εμμανουήλ02:5200/00%0/00%0/00%0/00%0110000001
TOTAL2008026/5448.1%17/2763%9/2733.3%19/2673.1%826342020111493

Coach ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Assistants ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΡΑΜΑΛΕΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

VIKOS ΦALCONS
#PlayersSTMINPTSFT2PTS3PTSFGOREBDREBREBASTSTLBLKTOPFEF
2JONES JR RUSSEL STEVEN*26:09170/01/25/126/140112201213
3ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ16:32120/00/24/64/8011100139
4ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ00:0900/00/00/00/0000000000
5ANDERSON QUINCY ARTHUR*21:2160/00/62/52/11156010242
7ΝΤΟΥΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ00:0000/00/00/00/0000000000
8ΓΡΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ*17:2300/00/10/30/4134200012
9ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ06:2400/00/10/00/1011000010
12ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ23:1993/33/70/13/82351101210
14ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ00:0000/00/00/00/0000000000
16ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ23:1762/22/20/32/5202210058
19ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ*31:5080/14/40/04/44374101218
56ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ*33:36194/53/43/96/131455103319
TOTALS779/1113/2914/3927/68112132177092381

Coach: ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Assistants: ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η Βαθμολογία:

#ΟμάδαΒαθΑγN/HΜηδΔιαφ
1.ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ271512-3089
2.ΑΣ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ271512-30201
3.ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ261511-40111
4.ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ251510-5045
5.ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ24159-60111
6. ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ KAE23158-7043
7.ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ23158-7049
8.ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ23158-7050
9.ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ22157-80-18
10.ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ22157-80-98
11.ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ21156-90-86
12.ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ20146-80-18
13.ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ19154-110-103
14.ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ17152-130-241
15.ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ17152-130-135
16.Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ000-000

