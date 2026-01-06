O Τάιλερ Τζόνσον, αναδείχθηκε MVP για την 15η αγωνιστική της Elite League, ενώ το βραβείο του Next Gen MVP πήγε στον συμπαίκτη του, Αχιλλέα Βλαχογιάννη.

Ο πρώτος γύρος της Elite League, ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (05/01), μετά την επικράτηση του Βίκου Ιωαννίνων επί του Παπάγου.

Η 15η «στροφή» στο πρωτάθλημα, είχε πρωταγωνιστή τον Τάιλερ Τζόνσον, ο οποίος αναδείχθηκε MVP της αγωνιστικής μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση.

Πιο συγκεκριμένα, ο 25χρονος γκαρντ της Νίκης Βόλου, στην επικράτηση της ομάδας του επί των Σοφάδων (94-91), είχε 23 πόντους (8/12 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 1/2 βολές), 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 10 κλεψίματα σε 41:02 λεπτά συμμετοχής, συγκεντρώνοντας 31 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

MVP Next Gen ο Βλαχογιάννης

Στο αντίστοιχο βραβείο αλλά για την κατηγορία Κ23, ξεχώρισε ο Αχιλλέας Βλαχογιάννης.

Ο 19χρονος, συμπαίκτης του Τζόουνς στη Νίκη Βόλου, στην ίδια αναμέτρηση, πέτυχε 24 πόντους, (11/19 δίποντα, 2/9 βολές), 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 7 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 19 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, σε 40:54 λεπτά συμμετοχής.



