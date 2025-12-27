Το UNICEF Trophy κάνει τζάμπολ στην Άρτα με φόντο το Κύπελλο Ελλάδας

Η Νίκη Βόλου, η ΑΓΕΧ, η Ελευθερούπολη και η Δόξα Λευκάδας θα διεκδικήσουν το UNICEF Trophy (27-28/12), με φόντο τη διεκδίκηση μιας θέσης στην τελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας για τον νικητή.

Το UNICEF Trophy διεξάγεται το διήμερο 27-28 Δεκεμβρίου στην Άρτα, με την Νίκη Βόλου, την ΑΓΕΧ, την Ελευθερούπολη και τη Δόξα Λευκάδας να βρίσκονται στην πόλη της Ηπείρου για το μεγάλο ραντεβού στο Νέο Κλειστό Τ9 Κωστακίων, με φόντο τη διεκδίκηση μιας θέσης στην τελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας για τον νικητή.

Στη φετινή έκδοση του UNICEF Trophy συμμετέχουν τρεις ομάδες της Elite League (Νίκη Βόλου, ΑΓΕΧ, Δόξα Λευκάδας) και μία της National League 1 (Ελευθερούπολη) που θέλουν να γράψουν τη δική τους ιστορία στην τετραετή πορεία του θεσμού.

Από φέτος, ο νικητής του UNICEF Trophy δεν εξασφαλίζει άμεσα θέση στο Final 8. Θα πρέπει να αναμετρηθεί με την ομάδα που θα βρίσκεται στην 12η θέση του πρωταθλήματος με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου.

Οι αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά από τα κανάλια Ert Sports.

Το πρόγραμμα του UNICEF Trophy

Ημιτελικοί -27/12

17:00 Νίκη Βόλου-ΑΓΕΧ (Χατζημπαλίδης-Κατωτικίδης-Λιόνας)

20:00 Ελευθερούπολη-Δόξα Λευκάδας (Λιότσιος-Ασημακάκη-Τούσης)

Τελικός - 28/12

18:00 Νικητές ημιτελικών

Το σύστημα διεξαγωγής του Final 8

Στην τελική φάση του Κυπέλου Ελλάδας (Final 8) θα λάβουν μέρος οι ομάδες που θα καταταγούν στις θέσεις 1-4 στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, και οι τέσσερις νικητές της 2ης αγωνιστικής της Δ’ Φάσης. Οι οκτώ ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε ζευγάρια σε αγώνες knock out, τα οποία θα προκύψουν από την κλήρωση.

Υπενθυμίζουμε ότι ο νικητής του UNICEF Trophy δεν εξασφαλίζει άμεσα θέση στο Final 8. Θα πρέπει να αναμετρηθεί με την ομάδα που θα βρίσκεται στην 12η θέση του πρωταθλήματος με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου. Στη συνέχεια θα γίνει ένα μίνι τουρνουά Play In με τον νικητή του εν λόγω αγώνα και των ομάδων της GBL που έχουν καταταγεί από τις θέσεις 5 έως 11 ως εξής: 5-12/Unicef Trophy, 6-11, 7-10, 8-9.

Αναλυτικά

Προημιτελικοί

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου:

5ος/12ος ή UNICEF-8ος/9ος (1)

1ος-4ος (2)

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου:

2ος-3ος (3)

6ος/11ος-7ος/10ος (4)

Ημιτελικοί (Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου):

Νικητής 1-Νικητής 2 (Α)

Νικητής 3-Νικητής 4 (Β)

Τελικός (Σάββατο 21 Φεβρουαρίου):

Νικητής Α-Νικητής Β