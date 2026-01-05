Ο Βίκος Ιωαννίνων επικράτησε του Παπάγου με 74-80, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Elite League, κλείνοντας με νίκη τον πρώτο γύρω του πρωταθλήματος.

Την 12η νίκη του σε 14 παιχνίδια βρήκε ο Βίκος Ιωαννίνων, επικρατώντας με 80-74 εκτός έδρας του Παπάγου.

Το σύνολο του Μιχάλη Μιχελάκου, έκλεισε τον πρώτο γύρω της Elite League με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και βρίσκεται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, χωρίς καμία ισοβαθμία.

Παπάγου - Βίκος Ιωαννίνων: Ο αγώνας

Η ευστοχία έξω από τη γραμμή των 6,75μ ήταν το στοιχείο που ξεχώρισε στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.

Αμφότερες οι ομάδες, είχαν υψηλό ποσοστό και έκλεισαν το 1ο δεκάλεπτο με τον Παπάγου να έχει (4/7, 57.1%) και τον Βίκο (3/5, 60%).

Η δεύτερη περίοδος, άνηκε ολοκληρωτικά στην ομάδα των Ιωαννίνων. Το σύνολο του Μιχελάκου βελτίωσε την άμυνά του και οδήγησε τους γηπεδούχους να σκοράρουν μόλις 10 πόντους στο 2ο δεκάλεπτο.

Στο μπροστινό μέρος του παρκέ, Τζόουνς και Καμπερίδης με δύο εύστοχα τρίποντα, κράτησαν το προβάδισμα για την ομάδα τους και και πήγαν στα αποδυτήρια με +5 (36-41), 20’.

Μετά την ανάπαυλα, οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν από εκεί που σταμάτησαν και στο πρώτο ημίχρονο και επέβαλαν τον ρυθμό τους.

Ο Παπάγου, έβγαλε εκ νέου αντίδραση και μείωσε τη διαφορά μέχρι και τους 4 (57-61) 29’, ασκώντας πίεση στους αντιπάλους του, λίγο πριν την έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου.

Με δύο εύστοχα καλάθια από τον Άντερτον και τον Σκοτ η οι γηπεδούχοι, έκαναν τη διαφορά υπόθεση ενός σουτ, (64-67), 33', δίνοντας δραματικό φινάλε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

Μια καλή άμυνα του Τζόουνς και ένα εύστοχο τρίποντο του Σιμιτζή έδωσαν... αέρα επτά πόντων στον Βίκο (72-79), μέχρι να ακολουθήσει καλάθι και φάουλ από τον Σκοτ, για να φέρει και πάλι τη διαφορά στους πέντε για την ομάδα του. (74-79), 39'.

Η ηπειρωτική ομάδα, «κλείδωσε» τη νίκη, έπειτα από καλή άμυνα πάνω Μπιλάλη και έφυγε από τον Παπάγου με σπουδάιο «διπλό», στο φινάλε του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος.

Τα δεκάλεπτα: 26-21, 36-41, 59-62, 74-80

MVP ΗΤΑΝ Ο...Γιώργος Αρνόκουρος με 12 πόντους (6/7 δίποντα), 10 ριμπάουντ και 1 ασίστ, συγκεντρώνοντας 21 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο...Χασάν Σκοτ με 21 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Το double-double του Αρνοκούρου.



EVERTECH ΠΑΠΑΓΟΥ FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK EF # Players 0 Χούγκαζ Ροβέρτος 09:40 2 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 2/4 50% 1 2 3 1 0 0 0 0 3 1 Μπιλάλης Κωνσταντίνος * 28:42 5 2/4 50% 1/2 50% 1/2 50% 0/1 0% 0 4 4 6 4 5 1 0 8 2 Adderton Jarrett Bryce * 35:35 19 7/17 41.2% 5/12 41.7% 2/5 40% 3/3 100% 3 5 8 5 4 2 3 0 23 3 Μερμίγκης Ιωάννης * 21:07 5 2/9 22.2% 1/5 20% 1/4 25% 0/0 0% 1 4 5 0 4 0 0 0 3 4 Δενδρινός Κωνσταντίνος 03:37 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 4 7 Μαλέλης Φώτιος 12:50 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 0 1 3 0 1 0 -1 12 Δήμου Νικόλαος 19:10 4 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 4/4 100% 1 1 2 4 4 0 1 0 10 19 Καραμαλέγκος Ηλίας * 33:28 15 5/12 41.7% 2/5 40% 3/7 42.9% 2/2 100% 0 2 2 6 1 0 1 0 17 30 Scott Kaleb Hasan * 35:51 21 8/15 53.3% 8/15 53.3% 0/0 0% 5/7 71.4% 4 5 9 2 1 1 1 1 24 TOTAL 200 74 25/63 39.7% 17/40 42.5% 8/23 34.8% 16/21 76.2% 10 24 34 25 22 8 8 1 91