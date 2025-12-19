Ο Μιχάλης Κουρής είναι ο νέος προπονητής για την ομάδα της ΑΓΕ Χαλκίδας, έπειτα από το διαζύγιο με τον Γιάννη Σιούτη.

Η ΑΓΕ Χαλκίδας, ανακοίνωσε την απόκτηση του Μιχάλη Κουρή στην ομάδα, για να αναλάβει τα «ηνία» της, ενόψει της δύσκολης και απαιτητικής συνέχειας στην Elite League.

Η ομάδα της Εύβοιας, ευχαρίστησε τον τέως τεχνικό και στη συνέχεια ανακοίνωσε την πρόσληψη του νέου προπονητή της, Μιχάλη Κουρή.

Ο 52χρονος, ξεχώρισε με την άνοδο που πήρε με τον Μίλωνα τη σεζόν 2023-24, ενώ πέρυσι κατάφερε και οδήγησε τον Βίκο Ιωαννίνων στα play-offs.

Στη Χαλκίδα, θα ξανασμιξει με τον Ζακ Μπράιαντ που συνυπήρχαν και στον Μίλωνα, προ διετίας.

Η ομάδα έχει ρεκόρ έξι νίκες και ισάριθμες ήττες σε 12 αναμετρήσεις και βρίσκεται στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Το ντεμπούτο του, αναμένεται να πραγματοποιήσει το Σάββατο (20/12), στο παιχνίδι κόντρα στο Λαύριο (19:00).

Η ανακοίνωση της ΑΓΕ Χαλκίδας:

«Η ΑΓΕΧ με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μιχάλη Κουρή, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ανδρικής μας ομάδας ως Head Coach.

Ο Μιχάλης Κουρής διαθέτει πολυετή και ουσιαστική εμπειρία στους πάγκους του ελληνικού μπάσκετ, έχοντας διατελέσει προπονητής σε εθνικές κατηγορίες και σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο. Την αγωνιστική περίοδο 2023–2024 διετέλεσε προπονητής του ΑΟΝΣ Μίλωνα στην Elite League, με τον οποίο κατέκτησε το πρωτάθλημα και πανηγύρισε την άνοδο στην Basket League (BL).

Στο παρελθόν έχει εργαστεί με επιτυχία στον ΑΣ Παπάγου, με τον οποίο πανηγύρισε άνοδο, καθώς και στον Αμύντα, αφήνοντας το στίγμα του τόσο αγωνιστικά όσο και αναπτυξιακά. Την περσινή αγωνιστική περίοδο βρέθηκε επίσης στον πάγκο του Βίκου Ιωαννίνων, συνεχίζοντας την παρουσία του σε ανταγωνιστικό περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων.

Η φιλοσοφία του, η μεθοδικότητα στην καθημερινή δουλειά και η ικανότητά του στη διαχείριση ομάδων υψηλών στόχων αποτυπώνονται και στις ατομικές του διακρίσεις, καθώς έχει αναδειχθεί:

• All Greek B League Co–Coach of the Year (2022)

• All Greek Elite League Coach of the Year (2024)

Η επιλογή του Μιχάλη Κουρή εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο της ΑΓΕΧ για αγωνιστική σταθερότητα, εξέλιξη και διεκδίκηση υψηλότερων στόχων.

Η Διοίκηση του συλλόγου τον καλωσορίζει θερμά στην οικογένεια της ΑΓΕΧ και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με τα χρώματά μας.

Μαζί χτίζουμε τη νέα εποχή!»



