Τα αποτελέσματα, το πρόγραμμα και η επόμενη αγωνιστική της Elite League μετά την 12η αγωνιστική.

Έξι αναμετρήσεις για την 12η αγωνιστική της Elite League περιλάμβανε το πρόγραμμα του Σαββάτου.

Οι Vikos Φalcons παρέμειναν στην πρώτη θέση μετά το 94-56 επί των Μαχητών Πειραματικό στα Ιωάννινα.

Τέλος στο μεγάλο αήττητο σερί της Δόξας Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA έβαλε ο Κόροιβος νικώντας με 78-73 στην Λευκάδα.

Η Δάφνη πανηγύρισε την τέταρτη νίκη της στο πρωτάθλημα, με 89-79 επί του Πανερυθραϊκού στο «Μιχάλης Μουρούτσος».

Το Ψυχικό επέστρεψε στις επιτυχίες και ανέβηκε στο 7-4 μετά το 87-82 απέναντι στη Νίκη Βόλου.

Η ΑΓΕΧ σκαρφάλωσε στο 6-5 νικώντας με 88-67 το Αιγάλεω.

Με καλάθι του Κέιλεμπ Σκοτ 19’’ πριν το τέλος ο Evertech Παπάγου πέρασε με 60-59 από την έδρα των Σοφάδων.

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (15/12) με την αναμέτρηση ΝΕ Μεγαρίδος-Λαύριο Boderm, με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Αναλυτικά η 12η αγωνιστική:

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

Vikos Φalcons-Μαχητές Πειραματικό 94-56

ΑΓΕΧ-Αιγάλεω 88-67

Σοφάδες-Evertech Παπάγου 59-60

Δάφνη-Πανερυθραϊκός 89-79

Ψυχικό-Νίκη Βόλου 87-82

Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Κόροιβος Αμαλιάδας 73-78

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου

18:30 ΝΕ Μεγαρίδος-Λαύριο Boderm (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Πρωτέας Βούλας

Αναλυτικά τα φύλλα αγώνα:

Δάφνη-Πανερυθραϊκός 89-79

Διαιτητές: Τζιοπάνος-Λεβεντάκος-Σκαλτσής (Γερός

Δεκάλεπτα: 22-13, 35-32, 57-52, 89-79

Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 11 (3), Τζιβελέκας 19 (4), Τοπάλι 13 (1), Καράμπουλας 8 (2), Ετζιάκα 5 (2), Κάρτραϊτ 15 (2), Φιλιππάκος 18, Μουστόπουλος, Γιαννίκος

Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 20, Σκόρδος 8, Νκολαΐδης, Καμάρας 7 (1), Σεντ Χίλερ 19 (2), Δομπρογιάννης 3 (1), Καραΐσκος, Παπαζώτος 3, Σταματογιάννης 7 (1), Ιωαννίδης 12 (3), Σιούντρης

ΑΓΕΧ-Αιγάλεω 88-67

Διαιτητές: Μαρτινάκος-Παπαδόπουλος Ν.-Σκουλαρίκης (Χριστοδούλου)

Δεκάλεπτα: 17-7, 45-34, 61-55, 88-67

ΑΓΕΧ (Σιούτης): Μπράιαντ 14, Παπαρέγκας, Μελισσαράτος 10, Γερομιχαλός 18 (3), Μιχαήλ 11 (2), Χάμιλτον 12, Παΐσιος 2, Νέσης 9 (1), Μητσιμπόνας, Κανονίδης 8 (2), Σάμαρτζιτς 4, Ντεμερούκας

Αιγάλεω (Κορωνίδης): Σάρκεϊ 19 (1), Έλμορ 16, Βέλκος 1, Μαντίκος 3 (1), Ζαραϊδώνης14 (2), Λόμπας, Κουστένης 8 (2), Δεϊμέζης 6, Πρίφτης

Vikos Φalcons-Μαχητές Πειραματικό 94-56

Διαιτητές: Λόρτος-Ταρενίδης-Νέδογλου (Καραδήμας)

Δεκάλεπτα: 21-21, 40-33, 63-51, 94-56

Vikos Φalcons (Μιχελάκος): Τζόουνς 11 (2), Γεωργίου 5 (1), Άντερσον 17 (1), Γράβας 4, Διαμαντάκος 9, Χρυσανθάκης, Καμπερίδης 8, Βασιλείου, Τσούκας 3, Αρνόκουρος 15, Πάτρας, Μαστρογιαννόπουλος 22 (4)

Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Αμπαράς 2, Μπανκς 6 (2), Πουρλίδας 2, Λαζάρου, Κατσαμούρης 2, Νώτης 13, Κυργάκης, Καρπούζης, Χαραλαμπίδης 4, Καλαϊτζίδης, Ντούμπαρ 14 (1), Κομνιανίδης 13 (3)

Ψυχικό-Νίκη Βόλου 87-82

Διαιτητές: Σκανδαλάκης-Ρίζος-Μπον (Βογιατζάκη)

Δεκάλεπτα: 20-20, 45-42, 67-59, 87-82

Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Γκόλαντας, Κουκάς 5 (1), Μπουρνελές 10 (2), Δήμου, Αντωνάκης 1, Καρράς 10, Γουέλς 18, Ζορμπάς 22, Δημάκος 5, Θεοδώρου 16 (2)

Νίκη Βόλου (Γκουγκουτούδης): Τζόνσον 19 (3), Μπαλόπουλος, Φιλοξενίδης 12 (2), Δήμος, Σλέιτερ 21 (4), Καραγεωργίου 2, Σπυρόπουλος 1, Βλαχογιάννης 8, Μπακέας 8 (2), Νίκολης, Τσουμάνης 11

Σοφάδες-Evertech Παπάγου 59-60

Διαιτητές: Χατζημπαλίδης-Ευφραιμίδης-Κανελλίδης (Καρακώστας)

Δεκάλεπτα: 10-10, 25-28, 45-47, 59-60

Σοφάδες (Κακλαμάνος): Μαυροειδάκος 10 (2), Χατζής 2, Τουλούπης 5 (1), Πασαγιάννης, Σκρίνσκι 2, Επαμεινώνδας 16 (2), Μπουντούρης 5, Πούντος 2, Σπρίντζιος 9 (1), Καμπερίδης 8

Παπάγου (Καρακώστας): Άντερτον 11, Μερμίγκης 9 (2), Δενδρινός 5 (1), Παγίδας 1, Μαλέλης 3 (1), Αγγελή 2, Γιαννάκης, Καραμαλέγκος 9, Σκοτ 20

Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Κόροιβος Αμαλιάδας 73-78

Διαιτητές: Συμεωνίδης-Λιότσιος-Νικολαϊδης (Τζαμάκου)

Δεκάλεπτα: 17-17, 37-34, 57-56, 73-78

Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 14 (3), Ρόμπινσον 20 (2), Άλεν 13 (1), Καλλιακούδας, Σαχπατζίδης 9 (2), Σταυρακούκας 5 (1), Χαντζής 4 (1), Φύτρος 4, Τσιμπιράκης, Βισνιέφσκι 4

Κόροιβος Αμαλιάδας (Γιαπλές): Μάρκου, Σμιθ 25 (2), Λεμπέσης 5 (1), Κωνσταντινίδης 7 (1), Πιλάβιος 1, Παρασκευόπουλος 4, Βάρνερ 20 (2), Πετανίδης 4, Κάτζος, Καλιανιώτης 12

Η επόμενη αγωνιστική (13η, 17-18/12)

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Ψυχικό

17:00 Νίκη Βόλου-Δάφνη

17:00 Μαχητές Πειραματικό-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA

19:00 Evertech Παπάγου-ΑΓΕΧ

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου

17:00 Πανερυθραϊκός-ΝΕ Μεγαρίδος

17:00 Λαύριο Boderm-Σοφάδες

18:30 Πρωτέας Βούλας-Vikos Φalcons (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Αιγάλεω