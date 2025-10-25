Άνοιξε η αυλαία στην 4η αγωνιστική της Elite League, με τον Πρωτέα Βούλας να παραμένει αήττητος, την ΑΓΕΧ να πανηγυρίζει την πρώτη της νίκη και τον Παπάγο να παίρνει θρίλερ νίκη στο τελευταίο σουτ.

Με επτά αναμετρήσεις άνοιξε η αυλαία της 4ης αγωνιστικής στην Elite League το Σάββατο (25/10), προσφέροντας ανατροπές.

Ο Πρωτέας Βούλας συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία, διατηρώντας το αήττητο με τέσσερις νίκες σε ισάριθμους αγώνες, επικρατώντας με 76-66 της Νίκης Βόλου εκτός έδρας. Η ΑΓΕΧ πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, «σπάζοντας» το αήττητο του Ψυχικού με 76-71 εκτός έδρας, σηματοδοτώντας δυναμική επιστροφή.

Ο Πανερυθραϊκός επανήλθε στις νίκες μετά από δύο συνεχόμενες ήττες, συντρίβοντας με 87-63 το Αιγάλεω, ενώ η Νεανική Εστία Μεγαρίδος ανέβηκε στο 3-1, χάρη στο εμφατικό 100-78 επί των Μαχητών Πειραματικό. Στο νησί, η Δόξα Λευκάδας πανηγύρισε τη δεύτερη σερί νίκη της επικρατώντας με 77-67 των Τρικάλων Basket, ενώ η Δάφνη σημείωσε την παρθενική της επιτυχία στο πρωτάθλημα, επικρατώντας 78-67 των Σοφάδων.

Στο πιο δραματικό ματς της ημέρας, ο Παπάγου πήρε τη νίκη στο νήμα απέναντι στο Λαύριο με 90-88, χάρη σε τρίποντο του Τζάρετ Άντερτον στα 8,3 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε.

Αναλυτικά οι αναμετρήσεις

Πανερυθραϊκός-Αιγάλεω 87-63

Διαιτητές: Μηλαπίδης-Σιδέρης-Σπυρόπουλος (Φλώρος)

Δεκάλεπτα: 24-14, 49-34, 72-51, 87-63

Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 13, Σκόρδος, Νκολαΐδης 19 (2), Καμάρας 18 (2), Κωστόπουλος 5 (1), Σεντ Χίλερ 10, Δομπρογιάννης 2, Καραΐσκος 6, Παπαζώτος, Σταματογιάννης 4, Ιωαννίδης 8 (2), Σιούντρης 2

Αιγάλεω (Παπαδόπουλος): Βόιλς 16 (4), Κάρτραϊτ 17, Κουτσουμάρης, Βέλκος, Κουφόπουλος 2, Μαντίκος 2, Παπαδημητρίου 4, Κουστένης 4, Δεϊμέζης 8, Ντίπτσης 5 (1), Πρίφτης 5

ΝΕ Μεγαρίδος-Μαχητές Πειραματικό 100-78

Διαιτητές: Ζακεστίδης-Λιαρομμάτης-Παπαδόπουλος Ν. (Ντίνος)

Δεκάλεπτα: 22-23, 50-44, 78-60, 100-78

ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 15 (1), Δενδρινός 5 (1), Βησσαρίου 12 (4), Γκρέκας 11 (1), Παναγιωτόπουλος 12 (4), Σωτηρίου, Πόζογλου 15 (1), Καραχάλιος 8 (2), Κολοφώτης, Ροζάκης 8, Πέργουλης 4, Ευστρατίου 10

Μαχητές (Γεροφώτης): Αμπαράς, Μπανκς 11 (1), Πουρλίδας 5 (1), Κατσαμούρης 7 (1), Νώτης 11, Κυργάκης, Καρπούζης 2, Χαραλαμπίδης 3, Καλαϊτζίδης, Ντούμπαρ 30 (1), Κομνιανίδης 9

Δάφνη-Σοφάδες 78-67

Διαιτητές: Σκανδαλάκης-Νάαστος-Κατσαπρακάκης (Καλαρέμας)

Δεκάλεπτα: 21-19, 49-33, 59-51, 78-67

Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 16 (2), Τζιβελέκας 12 (2), Δημητρακόπουλος 8 (2), Τοπάλι 4, Καράμπουλας 5 (1), Ετζιάκα 8 (2), Φιλιππάκος 18, Ντράσκοβιτς 7 (1), Μουστόπουλος

Σοφάδες (Κακλαμάνος): Μαυροειδάκος 12, Χατζής 5, Τουλούπης 6, Πασαγιάννης, Σκρίνσκι 4, Επαμεινώνδας 9 (3), Ευσταθιάδης 11 (2), Μπουντούρης 9 (3), Πούντος, Σπρίντζιος, Καμπερίδης 11

Νίκη Βόλου-Πρωτέας Βούλας 66-76

Διαιτητές: Ευφραιμίδης-Πιτσίλκας-Αθανασιάδης (Αθανασόπουλος)

Δεκάλεπτα: 21-18, 35-40, 59-56, 66-76

Νίκη Βόλου (Γκουγκουτούδης): Λουσέιν 3, Τζόνσον 24 (2), Μπαλόπουλος 2, Γιαννούτσος, Δήμος 10, Καραγεωργίου, Σπυρόπουλος 2, Βλαχογιάννης, Μπακέας 9 (3), Νίκολης 3 (1), Τσουμάνης 13

Πρωτέας Βούλας (Καλαμπάκος): Πέτεγουεϊ 16 (1), Μιλεντίγεβιτς 2, Ρις 13, Κόης 17 (3), Δέλγας, Πετανίδης 11 (3), Μπέλη 8, Κουρτίδης 5 (1), Βουλγαρόπουλος 4

Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Τρίκαλα Basket 77-67

Διαιτητές: Πράττος-Χατζημπαλίδης-Αγραφιώτης Γρ. (Πίγκας)

Δεκάλεπτα: 19-19, 40-34, 52-48, 77-67

Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 12 (1), Ρόμπινσον 21 (1), Άλεν 13 (2), Καλλιακούδας 2, Γιαννούλτσης 5 (1), Σαχπατζίδης, Τζόλος 3, Σταυρακούκας 4, Χαντζής 14 (2), Φύτρος 3, Βισνιέφσκι

Τρίκαλα Basket (Κουτσοκέρας): Τζόουνς 12, Γαζέλας, Αργυρούλης 2, Τσαφαράς 3 (1), Κοκορέλης, Γουάσινγκτον 20, Κολσούζογλου 5, Μπαλός 4, Πηλίτσης 2, Γαρέζος 10 (2), Τάταρης 9 (2)

Ψυχικό-ΑΓΕΧ 71-76

Διαιτητές: Ξυλάς-Λιότσιος-Στρέμπας (Παλάτος)

Δεκάλεπτα: 17-15, 33-38, 56-58, 71-76

Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Γκόλαντας, Παπαγιάννης 4, Κουκάς 1, Μπουρνελές 2, Χέντερσον 16 (2), Δήμου 5 (1), Αντωνάκης 8 (2), Καρράς 11, Γουέλς 9 (1), Ζορμπάς 2, Δημάκος 13 (2), Θεοδώρου

ΑΓΕ Χαλκίδας (Οικονόμου): Μπράιαντ 9 (1), Παπαρέγκας 18 (5), Μελισσαράτος 6, Γερομιχαλός 13 (1), Μιχαήλ, Κόμαγκαμ 5, Νέσης 5 (1), Κανονίδης 12 (2), Σάμαρτζιτς 8, Ζερβός

Αναλυτικά η 4η αγωνστική (4η, 25-27/10)

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

ΝΕ Μεγαρίδας-Μαχητές Πειραματικό 100-78

Δάφνη-Σοφάδες 78-67

Ψυχικό-ΑΓΕΧ 71-76

Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Τρίκαλα Basket 77-67

Νίκη Βόλου-Πρωτέας Βούλας 66-76

Πανερυθραϊκός-Αιγάλεω 87-63

Λαύριο Boderm-Evertech Παπάγου 88-90

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου

18:30 Κόροιβος Αμαλιάδας-Vikos Φalcons (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Η επόμενη αγωνιστική (5η, 29-30/10)

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου

17:00 Αιγάλεω-Νίκη Βόλου

17:00 Τρίκαλα Basket-Ψυχικό

17:00 ΑΓΕΧ-Δάφνη

17:00 Evertech Παπάγου-Πανερυθραϊκός

17:00 Μαχητές Πειραματικό-Λαύριο Boderm

17:00 Σοφάδες-ΝΕ Μεγαρίδος (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου

16:30 Πρωτέας Βούλας-Κόροιβος Αμαλιάδας

17:00 Vikos Φalcons-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA