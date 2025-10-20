Elite League: Έκανε το 3/3 ο Πρωτέας Βούλας
- Η βαθμολογία:
- Αναλυτικά τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής (18-20/10):
- Η επόμενη αγωνιστική (4η, 25-27/10)
Ο Πρωτέας Βούλας επιβλήθηκε 80-67 του Πανερυθραϊκού στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική της Elite League και μεταδόθηκε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Η ομάδα του Ντίνου Καλαμπάκου διατήρησε το αήττητό της στο πρωτάθλημα και μοιράζεται την κορυφή της βαθμολογίας με Vikos Φalcons, Κόροιβο Αμαλιάδας και Ψυχικό.
Από την αρχή η ομάδα του Πρωτέα είχε τον έλεγχο και έφτασε στη νίκη, έχοντας κορυφαίο τον Παναγιώτη Κόη με 13 πόντους και 11 ασίστ. Μιλεντίγιαβιτς (14π.), Ρις (11π.) και Κουρτίδης (10π.) ήταν επίσης διψήφιοι για την ομάδα του Ντίνου Καλαμπάκου, ο οποίος όμως είδε τον Πέτεγουεϊ να τραυματίζεται και να μένει εκτός.
Πρωτέας Βούλας-Πανερυθραϊκός 80-67
Διαιτητές: Αργυρούδης-Τσαρούχα-Ραπτογιάννης (Ζαγκλής)
Δεκάλεπτα: 23-14, 46-32, 64-50, 80-67
Πρωτέας Βούλας (Καλαμπάκος): Πέτεγουεϊ 6, Μιλεντίγεβιτς 14 (2), Ρις 11, Κόης 13 (2), Δέλγας, Πετανίδης 7 (1), Πεταλωτής, Μπέλη 5, Αδαμόπουλος, Κουρτίδης 10, Βουλγαρόπουλος 14, Μαγιντόνε
Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 11 (1), Σκόρδος 2, Νικολαΐδης 8, Καμάρας 16 (3), Κωστόπουλος 5 (1), Σεντ Χίλερ 10 (2), Δομπρογιάννης, Καραΐσκος, Παπαζώτος 3 (1), Σταματογιάννης 7 (1), Ιωαννίδης, Σιούντρης 5 (1)
Η βαθμολογία:
|#
|Ομάδα
|Βαθμοί
|Ν/Η
|1
|ΑΣ Βίκος Ιωαννίνων
|6
|3-0
|2
|ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας
|6
|3-0
|3
|ΑΣΑ Κόροιβος
|6
|3-0
|4
|ΑΕ Ψυχικού
|6
|3-0
|5
|ΝΕ Μεγαρίδος
|5
|2-1
|6
|ΑΣ Παπάγου
|5
|2-1
|7
|ΑΕ Δόξα Λευκάδας
|5
|2-1
|8
|ΑΕΠΣ Μαχητές Πειραματικό
|5
|2-1
|9
|ΓΣ Νίκη Βόλου
|5
|2-1
|10
|Πανερυθραϊκός ΑΣ
|4
|1-2
|11
|ΓΣ Λαυρίου ΚΑΕ
|4
|1-2
|12
|ΑΓΕ Χαλκίδας
|3
|0-3
|13
|ΓΣ Σοφάδων
|3
|0-3
|14
|Αιγάλεω ΑΟ
|3
|0-3
|15
|ΑΟ Δάφνης
|3
|0-3
|16
|ΑΟ Τρίκαλα
|3
|0-3
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής (18-20/10):
Σάββατο 18 Οκτωβρίου
Αιγάλεω-Λαύριο Boderm 78-91
Vikos Φalcons-Νίκη Βόλου 87-65
Τρίκαλα Basket-Κόροιβος Αμαλιάδας 48-64
Σοφάδες-Ψυχικό 66-70
ΝΕ Μεγαρίδας-Δάφνη 92-67
Μαχητές Πειραματικό-Evertech Παπάγου 80-94
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου
ΑΓΕΧ-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 77-78
18:30 Πρωτέας Βούλας-Πανερυθραϊκός 80-67
Η επόμενη αγωνιστική (4η, 25-27/10)
Σάββατο 25 Οκτωβρίου
17:00 ΝΕ Μεγαρίδας-Μαχητές Πειραματικό
17:00 Δάφνη-Σοφάδες
17:00 Ψυχικό-ΑΓΕΧ
17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Τρίκαλα Basket
17:00 Νίκη Βόλου-Πρωτέας Βούλας
17:00 Πανερυθραϊκός-Αιγάλεω
17:00 Λαύριο Boderm-Evertech Παπάγου
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου
18:30 Κόροιβος Αμαλιάδας-Vikos Φalcons
