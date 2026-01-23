Η Γεωργία Δεσπολλάρη συνδύασε την πρώτη της κούρσα στη σεζόν με ατομικό ρεκόρ στα 800μ. στον κλειστό στίβο, σημειώνοντας 2:03.10 σε μίτινγκ στο Σαμπαντέλ

Εξαιρετικό ήταν το ξεκίνημα για τη Γεωργία Δεσπολλάρη στη σεζόν του κλειστού στίβου. Η αθλήτρια του Μιχάλη Αναγνώστου, προερχόμενη από την προετοιμασία της στο υψόμετρο της Νότιας Αφρικής, πήρε μέρος στο διεθνές μίτινγκ του Σαμπαντέλ στην Καταλωνία και τερμάτισε 2η στην κούρσα των 800 μέτρων με νέα ατομική επίδοση στον κλειστό στίβο στα 2:03.10.

Η Δεσπολλάρη είχε προηγούμενο ρεκόρ 2:03.38 από το Βαλκανικό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, το 2024, ενώ το πανελλήνιο ρεκόρ είναι 2:02.08 και ανήκει στην Έλενα Φιλάνδρα από το 2012.

Πρώτη φετινή εμφάνιση και για τον Νικόλα Ανδρικόπουλο, που ήταν 5ος στο τριπλούν με 15.71μ. Ντεμπούτο έκανε και ο Αναστάσης Ηλιόπουλος στα 60 μ. με εμπόδια, τερμάτισε 3ος στη 2η ημιτελική σειρά με χρόνο 8.01 και προκρίθηκε στον πρώτο τελικό όπου ήταν λίγο πιο αργός (8.03) και κατέλαβε την 5η θέση.

Στην πρώτη του κούρσα για το 2026, ο Θοδωρής Βροντινός ήταν 2ος στην πρώτη ημιτελική σειρά με επίδοση 6.90, την 3η καλύτερη και πέρασε κι αυτός στον πρώτο τελικό. Εκεί σημείωσε 6.95 και ήταν 5ος.